https://ria.ru/20201121/stepanakert-1585647070.html
В Степанакерт выдвинулась вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом
В Степанакерт выдвинулась вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом
Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в карабахский Степанакерт, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:00
2020-11-21T11:00
2020-11-21T11:26
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
ростовская область
краснодарский край
азербайджан
армения
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в карабахский Степанакерт, сообщает МЧС России."Вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края. За сегодняшний день она пройдет 630 км пути до места назначения. Всего задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава", - говорится в сообщении.Добавляется, что первая колонна МЧС России ориентировочно прибудет в Степанакерт в середине дня 21 ноября. На текущий момент ей осталось пройти 70 километров.МЧС России совместно с представителями муниципалитетов продолжает оценивать причиненный ущерб в ходе осмотра поврежденных зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране.Сформированные министерством две автоколонны доставляют в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи. Специальным транспортом доставляются строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения. Первые гуманитарные конвои отправились в Нагорный Карабах 20 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
россия
нагорный карабах
степанакерт
ростовская область
краснодарский край
азербайджан
армения
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Колонны МЧС движутся в Степанакерт
Первая колонна МЧС России прибудет в Степанакерт ориентировочно в середине дня, ей осталось пройти 70 километров. Уже выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области.
2020-11-21T11:00
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, ростовская область, краснодарский край, азербайджан, армения, в мире