https://ria.ru/20201121/stepanakert-1585647070.html

В Степанакерт выдвинулась вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом

В Степанакерт выдвинулась вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом

Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в карабахский Степанакерт, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:00

2020-11-21T11:00

2020-11-21T11:26

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

степанакерт

ростовская область

краснодарский край

азербайджан

армения

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в карабахский Степанакерт, сообщает МЧС России."Вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края. За сегодняшний день она пройдет 630 км пути до места назначения. Всего задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава", - говорится в сообщении.Добавляется, что первая колонна МЧС России ориентировочно прибудет в Степанакерт в середине дня 21 ноября. На текущий момент ей осталось пройти 70 километров.МЧС России совместно с представителями муниципалитетов продолжает оценивать причиненный ущерб в ходе осмотра поврежденных зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране.Сформированные министерством две автоколонны доставляют в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи. Специальным транспортом доставляются строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения. Первые гуманитарные конвои отправились в Нагорный Карабах 20 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

россия

нагорный карабах

степанакерт

ростовская область

краснодарский край

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонны МЧС движутся в Степанакерт Первая колонна МЧС России прибудет в Степанакерт ориентировочно в середине дня, ей осталось пройти 70 километров. Уже выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области. 2020-11-21T11:00 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, ростовская область, краснодарский край, азербайджан, армения, в мире