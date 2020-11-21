https://ria.ru/20201121/sanktsii-1585633803.html
Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Депутат Европарламента Жером Ривьер считает необходимым отменить санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T07:40
2020-11-21T07:40
2020-11-21T09:18
жером ривьер
россия
ситуация на украине
европарламент
донецкая народная республика
москва
франция
германия
оон
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Европарламента Жером Ривьер считает необходимым отменить санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на поправку к рассматриваемой Европарламентом инициативе о принятии резолюции.О какой именно резолюции идет речь, не уточняетсяПо мнению парламентария, отмена санкций позволит укрепить доверие между странами — участницами "Нормандской четвертки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Он полагает, что конфликт на Украине можно разрешить лишь путем переговоров в рамках этого формата.При этом в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции не говорится об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины.
https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html
россия
донецкая народная республика
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франция
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