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Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Депутат Европарламента Жером Ривьер считает необходимым отменить санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T07:40
2020-11-21T09:18
жером ривьер
россия
ситуация на украине
европарламент
донецкая народная республика
москва
франция
германия
оон
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Европарламента Жером Ривьер считает необходимым отменить санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на поправку к рассматриваемой Европарламентом инициативе о принятии резолюции.О какой именно резолюции идет речь, не уточняетсяПо мнению парламентария, отмена санкций позволит укрепить доверие между странами — участницами "Нормандской четвертки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Он полагает, что конфликт на Украине можно разрешить лишь путем переговоров в рамках этого формата.При этом в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции не говорится об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины.
https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html
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жером ривьер, россия, ситуация на украине, европарламент, донецкая народная республика, москва, франция, германия, оон, украина, в мире

Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы

07:40 21.11.2020 (обновлено: 09:18 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Европарламента Жером Ривьер считает необходимым отменить санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на поправку к рассматриваемой Европарламентом инициативе о принятии резолюции.
О какой именно резолюции идет речь, не уточняется
По мнению парламентария, отмена санкций позволит укрепить доверие между странами — участницами "Нормандской четвертки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Он полагает, что конфликт на Украине можно разрешить лишь путем переговоров в рамках этого формата.

"Поправка: ЕП подчеркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений", — такие изменения предлагает внести в документ депутат.

При этом в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции не говорится об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины.
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Жером РивьерРоссияСитуация на УкраинеЕвропарламентДонецкая Народная РеспубликаМоскваФранцияГерманияООНУкраинаВ мире
 
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