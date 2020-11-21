https://ria.ru/20201121/sandu-1585712323.html

Депутат назвал отношение Санду к суверенитету Молдавии наплевательским

Депутат назвал отношение Санду к суверенитету Молдавии наплевательским

Избранная президентом Молдавии Майя Санду еще не успела вступить в должность, а уже сделала ряд заявлений, способных серьезно осложнить отношения с РФ, заявил... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:42

2020-11-21T19:42

2020-11-21T19:42

майя санду

игорь додон

госдума рф

снг

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ссср

в мире

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Избранная президентом Молдавии Майя Санду еще не успела вступить в должность, а уже сделала ряд заявлений, способных серьезно осложнить отношения с РФ, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.Парламентарий отметил, что не посоветовал бы никому из политиков выводить российских миротворцев и подрывать условия для сохранения мира в регионе, тем более в свете конфликта в Нагорном Карабахе, где российские миротворцы прежде не присутствовали."Я бы сказал, что при наличии таких политиков как Санду и ее единомышленников присутствие российских миротворцев отрезвляет от желания применить по отношению к Приднестровью, например, какие-либо репрессивные меры. Такие попытки уже предпринимались в 1992 году, ни к чему хорошему Молдову не привели", - добавил парламентарий.Затулин подчеркнул, что РФ признает результаты выборов в Молдавии, но "сохраняет свое впечатление о том, кто пришел в результате к власти" - человек с двойным гражданством, первым актом которого было приглашение румынского президента в Молдову."Я ничего не имею против развития взаимоотношений Румынии с Молдовой, за тем только исключением, что значительная часть единомышленников Санду наплевательски относится к суверенитету собственной страны и спит и видит ее включение в состав Румынии. При этом они хотели бы прийти в Румынию с приданным в виде Приднестровья, которое ни в какую Румынию не собирается", - сказал Затулин.Он отметил, что чем дальше будет развиваться подобная активность, тем меньше шансов для интеграции Приднестровья в Молдавию, что должна понять Санду.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html

https://ria.ru/20201121/dodon-1585705902.html

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майя санду, игорь додон, госдума рф, снг, константин затулин, румыния, молдавия, ссср, в мире