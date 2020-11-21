https://ria.ru/20201121/sandu-1585712323.html
Депутат назвал отношение Санду к суверенитету Молдавии наплевательским
Депутат назвал отношение Санду к суверенитету Молдавии наплевательским
Избранная президентом Молдавии Майя Санду еще не успела вступить в должность, а уже сделала ряд заявлений, способных серьезно осложнить отношения с РФ, заявил... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:42
2020-11-21T19:42
2020-11-21T19:42
майя санду
игорь додон
госдума рф
снг
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молдавия
ссср
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Избранная президентом Молдавии Майя Санду еще не успела вступить в должность, а уже сделала ряд заявлений, способных серьезно осложнить отношения с РФ, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.Парламентарий отметил, что не посоветовал бы никому из политиков выводить российских миротворцев и подрывать условия для сохранения мира в регионе, тем более в свете конфликта в Нагорном Карабахе, где российские миротворцы прежде не присутствовали."Я бы сказал, что при наличии таких политиков как Санду и ее единомышленников присутствие российских миротворцев отрезвляет от желания применить по отношению к Приднестровью, например, какие-либо репрессивные меры. Такие попытки уже предпринимались в 1992 году, ни к чему хорошему Молдову не привели", - добавил парламентарий.Затулин подчеркнул, что РФ признает результаты выборов в Молдавии, но "сохраняет свое впечатление о том, кто пришел в результате к власти" - человек с двойным гражданством, первым актом которого было приглашение румынского президента в Молдову."Я ничего не имею против развития взаимоотношений Румынии с Молдовой, за тем только исключением, что значительная часть единомышленников Санду наплевательски относится к суверенитету собственной страны и спит и видит ее включение в состав Румынии. При этом они хотели бы прийти в Румынию с приданным в виде Приднестровья, которое ни в какую Румынию не собирается", - сказал Затулин.Он отметил, что чем дальше будет развиваться подобная активность, тем меньше шансов для интеграции Приднестровья в Молдавию, что должна понять Санду.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html
https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html
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майя санду, игорь додон, госдума рф, снг, константин затулин, румыния, молдавия, ссср, в мире
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости.
Избранная президентом Молдавии Майя Санду
еще не успела вступить в должность, а уже сделала ряд заявлений, способных серьезно осложнить отношения с РФ, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон
назвал данное заявление серьезной ошибкой.
"Прежде всего хотел бы заметить, что просто так, по одному заявлению еще не вступившей в должность Санду шарахаться и выводить миротворцев Россия, конечно же, не будет. Миротворцы в данном случае охраняют не Майю Санду, а мир в регионе, в том числе безопасность десятков тысяч граждан России, которые проживают прежде всего в Приднестровье, да и в Молдове тоже… Госпожа Санду еще не успела разобраться с текущими делами, еще не успела вступить в должность, а уже сделала массу заявлений, каждое из которых способно серьезно осложнить ее будущие взаимоотношения с РФ", - сказал Затулин.
Парламентарий отметил, что не посоветовал бы никому из политиков выводить российских миротворцев и подрывать условия для сохранения мира в регионе, тем более в свете конфликта в Нагорном Карабахе
, где российские миротворцы прежде не присутствовали.
"Я бы сказал, что при наличии таких политиков как Санду и ее единомышленников присутствие российских миротворцев отрезвляет от желания применить по отношению к Приднестровью, например, какие-либо репрессивные меры. Такие попытки уже предпринимались в 1992 году, ни к чему хорошему Молдову не привели", - добавил парламентарий.
Затулин подчеркнул, что РФ признает результаты выборов в Молдавии, но "сохраняет свое впечатление о том, кто пришел в результате к власти" - человек с двойным гражданством, первым актом которого было приглашение румынского президента в Молдову.
"Я ничего не имею против развития взаимоотношений Румынии
с Молдовой, за тем только исключением, что значительная часть единомышленников Санду наплевательски относится к суверенитету собственной страны и спит и видит ее включение в состав Румынии. При этом они хотели бы прийти в Румынию с приданным в виде Приднестровья, которое ни в какую Румынию не собирается", - сказал Затулин.
Он отметил, что чем дальше будет развиваться подобная активность, тем меньше шансов для интеграции Приднестровья в Молдавию, что должна понять Санду.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины
. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.