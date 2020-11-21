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Алиев рассказал о разрушениях в Карабахе

Алиев рассказал о разрушениях в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:28

2020-11-21T16:28

2020-11-21T17:32

никол пашинян

владимир путин

сергей шойгу

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана создаст новую ситуацию в регионе, укрепит региональную безопасность.При этом лидер Азербайджана заявил о гибели 94 и ранении 400 мирных граждан страны за время эскалации в Карабахе, по его словам, разрушены свыше трех тысяч домов в зоне конфликта.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

нагорный карабах

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никол пашинян, владимир путин, сергей шойгу, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире