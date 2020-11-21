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Владимир Соловьев рассказал о разочаровании в iPhone
Владимир Соловьев рассказал о разочаровании в iPhone
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако никак не соберется его начать РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:13
2020-11-21T16:13
владимир соловьев (телеведущий)
telegram (приложение)
apple iphone
павел дуров
стив джобс
технологии
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако никак не соберется его начать использовать. По словам телеведущего, последние несколько лет он разочарован в этих смартфонах."Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их, в первую очередь, для себя", — пояснил Соловьев, отметив, что для Тима Кука смартфоны являются лишь товаром. Иной радости, кроме финансовых ожиданий, как считает ведущий, Кук не испытывает.Накануне новый iPhone раскритиковал и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров: новый гаджет выглядит как громоздкий вариант iPhone, выпущенного в 2012 году. Кроме того, Дурову не понравились выпирающие камеры, а также "челка" и широкие рамки смартфона.
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владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), apple iphone, павел дуров, стив джобс, технологии, общество

Владимир Соловьев рассказал о разочаровании в iPhone

16:13 21.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако никак не соберется его начать использовать.
"Да и особого смысла не вижу. А я фанат iPhone с самой первой модели", — пояснил он.
По словам телеведущего, последние несколько лет он разочарован в этих смартфонах.
"Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их, в первую очередь, для себя", — пояснил Соловьев, отметив, что для Тима Кука смартфоны являются лишь товаром. Иной радости, кроме финансовых ожиданий, как считает ведущий, Кук не испытывает.
"А жаль. "Такую песню испортили"", — подытожил он.
Накануне новый iPhone раскритиковал и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров: новый гаджет выглядит как громоздкий вариант iPhone, выпущенного в 2012 году. Кроме того, Дурову не понравились выпирающие камеры, а также "челка" и широкие рамки смартфона.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 10:39РИА Наука
Смартфоны iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini проверили на прочность
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)Apple iPhoneПавел ДуровСтив ДжобсТехнологииОбщество
 
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