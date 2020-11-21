https://ria.ru/20201121/razocharovanie-1585684577.html

Владимир Соловьев рассказал о разочаровании в iPhone

Владимир Соловьев рассказал о разочаровании в iPhone

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако никак не соберется его начать РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:13

2020-11-21T16:13

2020-11-21T16:13

владимир соловьев (телеведущий)

telegram (приложение)

apple iphone

павел дуров

стив джобс

технологии

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако никак не соберется его начать использовать. По словам телеведущего, последние несколько лет он разочарован в этих смартфонах."Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их, в первую очередь, для себя", — пояснил Соловьев, отметив, что для Тима Кука смартфоны являются лишь товаром. Иной радости, кроме финансовых ожиданий, как считает ведущий, Кук не испытывает.Накануне новый iPhone раскритиковал и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров: новый гаджет выглядит как громоздкий вариант iPhone, выпущенного в 2012 году. Кроме того, Дурову не понравились выпирающие камеры, а также "челка" и широкие рамки смартфона.

https://ria.ru/20201117/apple-1584948138.html

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владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), apple iphone, павел дуров, стив джобс, технологии, общество