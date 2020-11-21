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https://ria.ru/20201121/radiovspleski-1585468650.html
Расщепленный черной дырой. Ученые — о тайнах быстрых радиовсплесков
Расщепленный черной дырой. Ученые — о тайнах быстрых радиовсплесков
Происхождение быстрых радиовсплесков — очень ярких электромагнитных импульсов — пока не известно, хотя гипотез множество. В этом году ученые впервые обнаружили... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:00
2020-11-21T08:09
риа наука
астрофизика
вселенная
черная дыра
физика
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троицк
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Происхождение быстрых радиовсплесков — очень ярких электромагнитных импульсов — пока не известно, хотя гипотез множество. В этом году ученые впервые обнаружили такой источник в нашей Галактике. Им оказался магнетар — нейтронная звезда. Поможет ли это открытие разгадать природу феномена, разбиралось РИА Новости.Ближайший к ЗемлеВ 2007 году американские ученые Дункан Лоример и его аспирант Дэвид Наркевич анализировали архивные записи наблюдений за пульсаром, сделанные радиотелескопом обсерватории Parks. И выявили непонятные пики кратковременной активности, которую вызывают только очень мощные выбросы энергии.Феномен назвали всплеском Лоримера. Термин "быстрые радиовсплески" (Fast Radio Bursts — FRB) закрепился позже."Лоример единственный в мире верил, что это не какая-то помеха, а реальное физическое явление, в целом же к идее относились скептически. Прошло много лет, ученые открыли другие быстрые радиовсплески, и мнение изменилось", — говорит Александр Родин из Пущинской радиоастрономической обсерватории (ПРАО), руководитель проекта по исследованию FRB.До недавнего времени специалисты фиксировали немногим больше 150 быстрых радиовсплесков, в основном внегалактических. Но в апреле этого года первый такой импульс обнаружили внутри Млечного Пути. В каталоге он значится как FRB 200428.Сразу несколько научных групп проследили его до объекта SGR 1935+2154 в созвездии Лисичка в 30 тысячах световых лет от нас. Это магнетар, компактная бешено вращающаяся нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем и мощнейшими выбросами гамма- и рентгеновского излучения. Исследователи предполагают, что магнетар как раз и есть источник быстрых радиовсплесков, причем периодически повторяющихся. Три статьи, опубликованные в британском журнале Nature, рассказывают о значимости открытия.Пущинские ученые тоже зафиксировали FRB 200428 от магнетара SGR 1935+2154, о чем 17 ноября выпустили астротелеграмму. Максимальную активность наблюдали в октябре. Открытие сделала Виктория Федорова, младший научный сотрудник ПРАО, проанализировав архивные данные радиотелескопа "Большая сканирующая антенна" на частоте 111 мегагерц."По факту, это самый чувствительный в мире радиотелескоп в своем диапазоне, — поясняет Родин. — Обладая таким мощным инструментом, в 2017 году мы запустили собственный проект по поиску FRB".Всего в Пущино обнаружили 11 быстрых радиовсплесков, еще один ждет подтверждения.Натолкнулся на препятствиеАстрономы шутят: гипотез о природе явления больше, чем самих радиовсплесков. Звучали даже предположения, что это отголоски двигателей инопланетных кораблей. Но сейчас искусственное происхождение FRB всерьез никто не рассматривает."Обычно быстрые радиовсплески связывают с выбросами плазмы, которая попадает в конус излучения пульсара и вспыхивает. Допускаю, что причина тому — астероиды, которые пролетают через конусы и там сгорают. В общем, о механизмах говорить рано, надо набрать статистику", — отмечает Александр Родин.После открытия галактического FRB 200428 основной гипотезой станет рождение быстрых радиовсплесков в атмосфере магнетаров. "Хотя это не отменяет другие версии", — уточняет астрофизик.Осторожно о возможных механизмах явления высказывается Дмитрий Левков из Института ядерных исследований РАН."Гипотеза о магнетарах интересна, но светимость FRB на два порядка выше, чем у самых ярких выбросов этих источников. Откуда гипервспышки, никто не знает. Надо построить модель, которая объясняла бы все наблюдательные данные. Ответов пока нет", — говорит Левков.В октябре вместе с коллегами он опубликовал на Arxiv.org статью, где описал обнаруженную периодическую структуру у внегалактического FRB 121102. Радиовсплеск приходит со стороны карликовой галактики, расположенной на расстоянии гигапарсека, что уже сравнимо с размером наблюдаемой части Вселенной. Это один из немногих повторяющихся FRB."Сигнал поступает на разных частотах сразу. Значит, можно изучить зависимость его интенсивности от частоты, что мы и сделали. Оказалось, есть периодичность — как если бы мы получали сигналы от радиостанций, работающих через каждые сто мегагерц", — объясняет ученый.Авторы работы полагают, что такая картина типична для явления дифракции — расщепления сигнала на две части, которые огибают препятствие и сливаются вновь (интерферируют). Так происходит со светом в двухщелевом опыте, только сейчас речь о радиоволне. Вопрос в том, что же расщепило FRB 121102."Возможно, черная дыра с массой на четыре порядка меньше солнечной, — рассуждает Левков. — Такие маленькие реликтовые дыры могли образоваться на заре существования Вселенной. Другой вариант — облако плазмы: оно тоже служит линзой, расщепляющей радиоволну на две".Ученые уверены: их открытие поможет исследовать не только необычные космические объекты, но и распределение материи в галактиках. Однако для подтверждения необходимо получить данные других научных групп.
https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html
https://ria.ru/20190712/1556438229.html
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астрофизика, вселенная, черная дыра, физика, космос - риа наука, троицк

Расщепленный черной дырой. Ученые — о тайнах быстрых радиовсплесков

08:00 21.11.2020 (обновлено: 08:09 21.11.2020)
 
© Иллюстрация РИА Новости . Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF, Depositphotos/JohanSwanepoelБыстрые радиовсплески
Быстрые радиовсплески - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF, Depositphotos/JohanSwanepoel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Происхождение быстрых радиовсплесков — очень ярких электромагнитных импульсов — пока не известно, хотя гипотез множество. В этом году ученые впервые обнаружили такой источник в нашей Галактике. Им оказался магнетар — нейтронная звезда. Поможет ли это открытие разгадать природу феномена, разбиралось РИА Новости.

Ближайший к Земле

В 2007 году американские ученые Дункан Лоример и его аспирант Дэвид Наркевич анализировали архивные записи наблюдений за пульсаром, сделанные радиотелескопом обсерватории Parks. И выявили непонятные пики кратковременной активности, которую вызывают только очень мощные выбросы энергии.
Феномен назвали всплеском Лоримера. Термин "быстрые радиовсплески" (Fast Radio Bursts — FRB) закрепился позже.
"Лоример единственный в мире верил, что это не какая-то помеха, а реальное физическое явление, в целом же к идее относились скептически. Прошло много лет, ученые открыли другие быстрые радиовсплески, и мнение изменилось", — говорит Александр Родин из Пущинской радиоастрономической обсерватории (ПРАО), руководитель проекта по исследованию FRB.
До недавнего времени специалисты фиксировали немногим больше 150 быстрых радиовсплесков, в основном внегалактических. Но в апреле этого года первый такой импульс обнаружили внутри Млечного Пути. В каталоге он значится как FRB 200428.
Сразу несколько научных групп проследили его до объекта SGR 1935+2154 в созвездии Лисичка в 30 тысячах световых лет от нас. Это магнетар, компактная бешено вращающаяся нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем и мощнейшими выбросами гамма- и рентгеновского излучения. Исследователи предполагают, что магнетар как раз и есть источник быстрых радиовсплесков, причем периодически повторяющихся. Три статьи, опубликованные в британском журнале Nature, рассказывают о значимости открытия.
Радиотелескоп CHIME, с помощью которого был зафиксирован быстрый радиовсплеск FRB 200428 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 19:00РИА Наука
Впервые определен источник быстрых радиовсплесков в нашей Галактике
Пущинские ученые тоже зафиксировали FRB 200428 от магнетара SGR 1935+2154, о чем 17 ноября выпустили астротелеграмму. Максимальную активность наблюдали в октябре. Открытие сделала Виктория Федорова, младший научный сотрудник ПРАО, проанализировав архивные данные радиотелескопа "Большая сканирующая антенна" на частоте 111 мегагерц.
"По факту, это самый чувствительный в мире радиотелескоп в своем диапазоне, — поясняет Родин. — Обладая таким мощным инструментом, в 2017 году мы запустили собственный проект по поиску FRB".
Всего в Пущино обнаружили 11 быстрых радиовсплесков, еще один ждет подтверждения.
CC BY-SA 4.0 / Jabberwocky (cropped) / Радиотелескоп БСА Пущинской радиоастрономической обсерватории. С 2017 года его данные служат для поиска быстрых радиовсплесков
Радиотелескоп БСА Пущинской Обсерватории - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Jabberwocky (cropped) /
Радиотелескоп БСА Пущинской радиоастрономической обсерватории. С 2017 года его данные служат для поиска быстрых радиовсплесков

Натолкнулся на препятствие

Астрономы шутят: гипотез о природе явления больше, чем самих радиовсплесков. Звучали даже предположения, что это отголоски двигателей инопланетных кораблей. Но сейчас искусственное происхождение FRB всерьез никто не рассматривает.
"Обычно быстрые радиовсплески связывают с выбросами плазмы, которая попадает в конус излучения пульсара и вспыхивает. Допускаю, что причина тому — астероиды, которые пролетают через конусы и там сгорают. В общем, о механизмах говорить рано, надо набрать статистику", — отмечает Александр Родин.
После открытия галактического FRB 200428 основной гипотезой станет рождение быстрых радиовсплесков в атмосфере магнетаров. "Хотя это не отменяет другие версии", — уточняет астрофизик.
© Jingchuan Yu/ Beijing Planetarium

Быстрый радиовсплеск достигает Земли в виде спектра частот, что говорит о встреченных на его пути препятствиях

Радиовсплеск
1 из 4

Быстрый радиовсплеск достигает Земли в виде спектра частот, что говорит о встреченных на его пути препятствиях

© Jingchuan Yu/ Beijing Planetarium
© Depositphotos / Juric.P

Магнетары — нейтронные звезды, обладающие самым сильным магнитным полем во Вселенной

Магнетар
2 из 4

Магнетары — нейтронные звезды, обладающие самым сильным магнитным полем во Вселенной

© Depositphotos / Juric.P
© ICRARТак в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику
Так в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику
3 из 4
Так в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику
© ICRAR
© CSIRO/Alex Cherney

Пик на спектре означает быстрый радиовсплеск. В 2019 году для FRB 180924 удалось определить родительскую галактику

Спектр, где обнаружен быстрый радиовсплеск FRB 180924
4 из 4

Пик на спектре означает быстрый радиовсплеск. В 2019 году для FRB 180924 удалось определить родительскую галактику

© CSIRO/Alex Cherney
1 из 4

Быстрый радиовсплеск достигает Земли в виде спектра частот, что говорит о встреченных на его пути препятствиях

© Jingchuan Yu/ Beijing Planetarium
2 из 4

Магнетары — нейтронные звезды, обладающие самым сильным магнитным полем во Вселенной

© Depositphotos / Juric.P
3 из 4
Так в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику
© ICRAR
4 из 4

Пик на спектре означает быстрый радиовсплеск. В 2019 году для FRB 180924 удалось определить родительскую галактику

© CSIRO/Alex Cherney
Осторожно о возможных механизмах явления высказывается Дмитрий Левков из Института ядерных исследований РАН.
"Гипотеза о магнетарах интересна, но светимость FRB на два порядка выше, чем у самых ярких выбросов этих источников. Откуда гипервспышки, никто не знает. Надо построить модель, которая объясняла бы все наблюдательные данные. Ответов пока нет", — говорит Левков.
В октябре вместе с коллегами он опубликовал на Arxiv.org статью, где описал обнаруженную периодическую структуру у внегалактического FRB 121102. Радиовсплеск приходит со стороны карликовой галактики, расположенной на расстоянии гигапарсека, что уже сравнимо с размером наблюдаемой части Вселенной. Это один из немногих повторяющихся FRB.
"Сигнал поступает на разных частотах сразу. Значит, можно изучить зависимость его интенсивности от частоты, что мы и сделали. Оказалось, есть периодичность — как если бы мы получали сигналы от радиостанций, работающих через каждые сто мегагерц", — объясняет ученый.
Авторы работы полагают, что такая картина типична для явления дифракции — расщепления сигнала на две части, которые огибают препятствие и сливаются вновь (интерферируют). Так происходит со светом в двухщелевом опыте, только сейчас речь о радиоволне.
Вопрос в том, что же расщепило FRB 121102.
"Возможно, черная дыра с массой на четыре порядка меньше солнечной, — рассуждает Левков. — Такие маленькие реликтовые дыры могли образоваться на заре существования Вселенной. Другой вариант — облако плазмы: оно тоже служит линзой, расщепляющей радиоволну на две".
Ученые уверены: их открытие поможет исследовать не только необычные космические объекты, но и распределение материи в галактиках. Однако для подтверждения необходимо получить данные других научных групп.
Магнитар — нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем. Один из вероятных кандидатов в источники быстрых радиовсплесков. - РИА Новости, 1920, 12.07.2019
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