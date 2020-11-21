Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время конфликта в Карабахе

"Хочу отметить, что во время войны (эскалации конфликта в Карабахе – ред.) мы всегда чувствовали поддержку РФ, президента России, премьер-министра, вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны был сложный период, но сейчас более сложное время, мы надеемся, что в этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности, не только безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", — процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.