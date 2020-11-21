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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время конфликта в Карабахе
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время конфликта в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что надеется на укрепление оборонного сотрудничества с... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:11
2020-11-21T12:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей шойгу
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что надеется на укрепление оборонного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отметив, что военно-политическая ситуация в регионе изменилась, Пашинян выразил надежду на углубление в ближайшее время и в стратегической перспективе армяно-российских связей "в духе стратегического сотрудничества и братской дружбы", говорится в сообщении.
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никол пашинян, сергей шойгу, армения, в мире

Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время конфликта в Карабахе

10:11 21.11.2020 (обновлено: 12:27 21.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что надеется на укрепление оборонного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"Хочу отметить, что во время войны (эскалации конфликта в Карабахе – ред.) мы всегда чувствовали поддержку РФ, президента России, премьер-министра, вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны был сложный период, но сейчас более сложное время, мы надеемся, что в этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности, не только безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", — процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.

Отметив, что военно-политическая ситуация в регионе изменилась, Пашинян выразил надежду на углубление в ближайшее время и в стратегической перспективе армяно-российских связей "в духе стратегического сотрудничества и братской дружбы", говорится в сообщении.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ШойгуАрменияВ мире
 
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