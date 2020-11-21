Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время конфликта в Карабахе
10:11 21.11.2020 (обновлено: 12:27 21.11.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что надеется на укрепление оборонного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Хочу отметить, что во время войны (эскалации конфликта в Карабахе – ред.) мы всегда чувствовали поддержку РФ, президента России, премьер-министра, вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны был сложный период, но сейчас более сложное время, мы надеемся, что в этот период мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в области безопасности, не только безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", — процитировали слова Пашиняна в пресс-службе.
Отметив, что военно-политическая ситуация в регионе изменилась, Пашинян выразил надежду на углубление в ближайшее время и в стратегической перспективе армяно-российских связей "в духе стратегического сотрудничества и братской дружбы", говорится в сообщении.