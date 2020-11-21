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Франция жестко ответила на сравнение Макрона с нацистами
Франция жестко ответила на сравнение Макрона с нацистами
МИД Франции жестко осудил заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила действия французского президента Эммануэля Макрона в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:54
2020-11-21T23:54
эммануэль макрон
мид франции‎
пакистан
twitter
в мире
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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. МИД Франции жестко осудил заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила действия французского президента Эммануэля Макрона в отношении мусульман с действиями нацистов в отношении евреев, назвав высказывания "наглой ложью, пропитанной идеологией ненависти"."Мы без промедления и самым твердым образом заявили о своем осуждении временному поверенному в делах Пакистана в Париже. Пакистан должен исправить эти заявления и вернуться на путь диалога, основанного на уважении", - подчеркнул представитель МИД.На своей странице в Twitter пакистанский министр написала: "Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями: мусульманские дети получат идентификационные номера (другие дети - нет), так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации". Министр прикрепила к своей записи ссылку на статью на портале themuslimvibe.com.
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эммануэль макрон, мид франции‎, пакистан, twitter, в мире

Франция жестко ответила на сравнение Макрона с нацистами

23:54 21.11.2020
 
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Charles Platiau/Pool
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ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. МИД Франции жестко осудил заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила действия французского президента Эммануэля Макрона в отношении мусульман с действиями нацистов в отношении евреев, назвав высказывания "наглой ложью, пропитанной идеологией ненависти".

"Член правительства Пакистана высказалась в социальных сетях глубоко шокирующим и оскорбительным образом в адрес президента республики и нашей страны. Эти отвратительные слова - наглая ложь, пропитанная идеологией ненависти и насилия. Такая клевета недостойна этого уровня ответственности. Мы твердо отвергаем их", - говорится в заявлении представителя МИД Франции в связи со словами пакистанского министра в Twitter.

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"Мы без промедления и самым твердым образом заявили о своем осуждении временному поверенному в делах Пакистана в Париже. Пакистан должен исправить эти заявления и вернуться на путь диалога, основанного на уважении", - подчеркнул представитель МИД.
На своей странице в Twitter пакистанский министр написала: "Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями: мусульманские дети получат идентификационные номера (другие дети - нет), так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации". Министр прикрепила к своей записи ссылку на статью на портале themuslimvibe.com.
 
Эммануэль МакронМИД Франции‎ПакистанTwitterВ мире
 
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