https://ria.ru/20201121/natsisty-1585733955.html

Франция жестко ответила на сравнение Макрона с нацистами

Франция жестко ответила на сравнение Макрона с нацистами

МИД Франции жестко осудил заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила действия французского президента Эммануэля Макрона в... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:54

2020-11-21T23:54

2020-11-21T23:54

эммануэль макрон

мид франции‎

пакистан

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577784833_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_eee8724a9f0da1dd203bde4f010aff28.jpg

ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. МИД Франции жестко осудил заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила действия французского президента Эммануэля Макрона в отношении мусульман с действиями нацистов в отношении евреев, назвав высказывания "наглой ложью, пропитанной идеологией ненависти"."Мы без промедления и самым твердым образом заявили о своем осуждении временному поверенному в делах Пакистана в Париже. Пакистан должен исправить эти заявления и вернуться на путь диалога, основанного на уважении", - подчеркнул представитель МИД.На своей странице в Twitter пакистанский министр написала: "Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями: мусульманские дети получат идентификационные номера (другие дети - нет), так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации". Министр прикрепила к своей записи ссылку на статью на портале themuslimvibe.com.

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, мид франции‎, пакистан, twitter, в мире