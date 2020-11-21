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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/mirotvortsy-1585671227.html
Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев
Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев
Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в субботу в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:30
2020-11-21T14:43
никол пашинян
вагаршак арутюнян
ильхам алиев
сергей шойгу
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ереван
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в субботу в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.Отмечается, что в ходе встречи собеседники высоко оценили роль и усилия Российской Федерации в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе, министр обороны России проинформировал об уже проделанной работе и предстоящих программах.По данным пресс-службы, министры обороны Армении и России отметили важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
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никол пашинян, вагаршак арутюнян, ильхам алиев, сергей шойгу, азербайджан, россия, нагорный карабах, ереван, армения, в мире

Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев

14:30 21.11.2020 (обновлено: 14:43 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в субботу в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.

"На встрече министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих круг деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Отмечается, что в ходе встречи собеседники высоко оценили роль и усилия Российской Федерации в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе, министр обороны России проинформировал об уже проделанной работе и предстоящих программах.
По данным пресс-службы, министры обороны Армении и России отметили важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.

"Отмечена важность созданного в Нагорном Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, деятельность которого направлена на возвращение беженцев, восстановление гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВагаршак АрутюнянИльхам АлиевСергей ШойгуАзербайджанРоссияНагорный КарабахЕреванАрменияВ мире
 
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