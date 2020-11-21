Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев
14:30 21.11.2020 (обновлено: 14:43 21.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в субботу в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.
"На встрече министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих круг деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны.
Отмечается, что в ходе встречи собеседники высоко оценили роль и усилия Российской Федерации в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе, министр обороны России проинформировал об уже проделанной работе и предстоящих программах.
По данным пресс-службы, министры обороны Армении и России отметили важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.
"Отмечена важность созданного в Нагорном Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, деятельность которого направлена на возвращение беженцев, восстановление гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.