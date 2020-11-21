https://ria.ru/20201121/mirotvortsy-1585671227.html

Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев

Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в субботу в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:30

2020-11-21T14:30

2020-11-21T14:43

никол пашинян

вагаршак арутюнян

ильхам алиев

сергей шойгу

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ереван

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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в субботу в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.Отмечается, что в ходе встречи собеседники высоко оценили роль и усилия Российской Федерации в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе, министр обороны России проинформировал об уже проделанной работе и предстоящих программах.По данным пресс-службы, министры обороны Армении и России отметили важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

россия

нагорный карабах

ереван

армения

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никол пашинян, вагаршак арутюнян, ильхам алиев, сергей шойгу, азербайджан, россия, нагорный карабах, ереван, армения, в мире