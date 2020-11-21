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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/mirotvortsy-1585663110.html
Пашинян отметил важность присутствия российских миротворцев в Карабахе
Пашинян отметил важность присутствия российских миротворцев в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал присутствие российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:10
2020-11-21T14:59
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей лавров
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал присутствие российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике важным фактором безопасности жителей Карабаха."Главный вопрос – ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе. Мы должны принять решение по многим вопросам. Самое главное - гуманитарная сторона вопроса, чтобы обеспечить возвращение жителей Арцаха в свои дома. Сейчас намечается хорошая динамика возвращения жителей Арцаха. Фактически российские миротворцы уже находятся в намеченных местах, уже обеспечивают безопасность, и это действительно очень важный фактор для обеспечения безопасности", - процитировали слова премьера в пресс-службе.По его словам, есть еще нерешенные вопросы, которые остаются пока открытыми. "Как мы будем обеспечивать права жителей нескольких районов на возврат, кто будет обеспечивать безопасность соотечественников, как это будет реализовываться. Это вопросы, которые находятся в нашей повестки", - приводит пресс-служба слова Пашиняна.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
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никол пашинян, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Пашинян отметил важность присутствия российских миротворцев в Карабахе

13:10 21.11.2020 (обновлено: 14:59 21.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал присутствие российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике важным фактором безопасности жителей Карабаха.
"Главный вопрос – ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе. Мы должны принять решение по многим вопросам. Самое главное - гуманитарная сторона вопроса, чтобы обеспечить возвращение жителей Арцаха в свои дома. Сейчас намечается хорошая динамика возвращения жителей Арцаха. Фактически российские миротворцы уже находятся в намеченных местах, уже обеспечивают безопасность, и это действительно очень важный фактор для обеспечения безопасности", - процитировали слова премьера в пресс-службе.
По его словам, есть еще нерешенные вопросы, которые остаются пока открытыми. "Как мы будем обеспечивать права жителей нескольких районов на возврат, кто будет обеспечивать безопасность соотечественников, как это будет реализовываться. Это вопросы, которые находятся в нашей повестки", - приводит пресс-служба слова Пашиняна.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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