https://ria.ru/20201121/mchs-1585657729.html

Глава МЧС обсудил ситуацию в Карабахе с армянским коллегой

Глава МЧС обсудил ситуацию в Карабахе с армянским коллегой

Глава МЧС Армении Андраник Пилоян на встрече с российским коллегой Евгением Зиничевым обсудил ситуацию в Карабахе, выразив надежду, что удастся избежать... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:25

2020-11-21T12:25

2020-11-21T12:25

ситуация в нагорном карабахе

евгений зиничев

мчс армении

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585656867_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_5ac61ec2caa548291db8f5cc554002dd.jpg

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Глава МЧС Армении Андраник Пилоян на встрече с российским коллегой Евгением Зиничевым обсудил ситуацию в Карабахе, выразив надежду, что удастся избежать гуманитарной катастрофы, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, мчс армении, азербайджан, армения, в мире