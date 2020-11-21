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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Глава МЧС обсудил ситуацию в Карабахе с армянским коллегой
Глава МЧС обсудил ситуацию в Карабахе с армянским коллегой
Глава МЧС Армении Андраник Пилоян на встрече с российским коллегой Евгением Зиничевым обсудил ситуацию в Карабахе, выразив надежду, что удастся избежать... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:25
2020-11-21T12:25
ситуация в нагорном карабахе
евгений зиничев
мчс армении
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Глава МЧС Армении Андраник Пилоян на встрече с российским коллегой Евгением Зиничевым обсудил ситуацию в Карабахе, выразив надежду, что удастся избежать гуманитарной катастрофы, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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евгений зиничев, мчс армении, азербайджан, армения, в мире

Глава МЧС обсудил ситуацию в Карабахе с армянским коллегой

12:25 21.11.2020
 
© Фото : МЧС РоссииМинистр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
Министр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : МЧС России
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Глава МЧС Армении Андраник Пилоян на встрече с российским коллегой Евгением Зиничевым обсудил ситуацию в Карабахе, выразив надежду, что удастся избежать гуманитарной катастрофы, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.
"Министры обсудили послевоенную ситуацию (после эскалации конфликта в Карабахе - ред.), возможности преодоления последствий войны. Пилоян высоко оценил готовность российских партнеров к эффективному сотрудничеству, выразив уверенность, что будет сделано все для предотвращения гуманитарной катастрофы, возвращения мирного населения к нормальной жизни", - говорится в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, ситуация в котором обострилась с конца сентября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЕвгений ЗиничевМЧС АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
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