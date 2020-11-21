https://ria.ru/20201121/mariinka-1585648057.html

Билеты на оперы с участием Нетребко и Доминго в Мариинке будут именными

Билеты на оперы с участием Нетребко и Доминго в Мариинке будут именными

Мариинский театр сообщил, что из-за повышенного спроса ввел именные билеты на декабрьские выступления оперных звезд Анны Нетребко и Пласидо Доминго. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:09

2020-11-21T11:09

2020-11-21T11:16

культура

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юсиф эйвазов

пласидо доминго

мариинский театр

валерий гергиев

анна нетребко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Мариинский театр сообщил, что из-за повышенного спроса ввел именные билеты на декабрьские выступления оперных звезд Анны Нетребко и Пласидо Доминго.Ранее сообщалось, что Нетребко выступит в опере "Евгений Онегин" 7 декабря, и это будет ее петербургский дебют в партии Татьяны. Пласидо Доминго 10 декабря исполнит оперу Джузеппе Верди "Набукко"."В связи с повышенным спросом все билеты на указанные события будут именными, то есть при покупке необходимо указать имя конкретного человека, а на входе в театр — подтвердить личность одним из (соответствующих) документов", - сообщается в инстаграм театра.Как уточняет Мариинка, также именные билеты продаются на оперу "Трубадур" 29 ноября, где в главных партиях, помимо Нетребко, заняты Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов и Владислав Сулимский."При покупке зрители смогут выбрать любое доступное для приобретения место в зале, однако их общее количество будет ограничено согласно требованиям Роспотребнадзора", - информирует театр.Согласно информации на сайте театра, стоимость билета на "Трубадура" – от 16 тысяч до 20 тысяч рублей, на "Евгения Онегина" - 30 тысяч рублей, на "Набукко" – от 12,5 тысяч до 13,75 тысяч рублей.В Петербурге с 1 декабря заполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

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коронавирус в россии, новости культуры, юсиф эйвазов, пласидо доминго, мариинский театр, валерий гергиев, анна нетребко, санкт-петербург