https://ria.ru/20201121/led-1585704712.html

СК завел дело после гибели провалившегося под лед мальчика в Пензе

СК завел дело после гибели провалившегося под лед мальчика в Пензе

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту халатности местных чиновников, которая привела к гибели пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:39

2020-11-21T18:39

2020-11-21T18:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту халатности местных чиновников, которая привела к гибели пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке, сообщили следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура.Ранее в главке МЧС сообщили, что в субботу около полудня на реке на Пограничном проезде в микрорайоне Терновка двое детей во время прогулки провалились под лед, пятилетний мальчик утонул, а семилетнюю девочку спас сосед.По данным следствия, брат с сестрой пошли гулять к реке Пензятке, расположенной вблизи их дома по проезду Пограничному, и в ходе игры дети вышли на водную гладь водоема, покрытую льдом.Прокуратура взяла расследование этого дела на контроль и сама начала проверку по факту гибели мальчика.

https://ria.ru/20201112/studentka-1584243696.html

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россия

пенза

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия