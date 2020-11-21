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СК завел дело после гибели провалившегося под лед мальчика в Пензе
СК завел дело после гибели провалившегося под лед мальчика в Пензе
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту халатности местных чиновников, которая привела к гибели пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:39
2020-11-21T18:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту халатности местных чиновников, которая привела к гибели пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке, сообщили следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура.Ранее в главке МЧС сообщили, что в субботу около полудня на реке на Пограничном проезде в микрорайоне Терновка двое детей во время прогулки провалились под лед, пятилетний мальчик утонул, а семилетнюю девочку спас сосед.По данным следствия, брат с сестрой пошли гулять к реке Пензятке, расположенной вблизи их дома по проезду Пограничному, и в ходе игры дети вышли на водную гладь водоема, покрытую льдом.Прокуратура взяла расследование этого дела на контроль и сама начала проверку по факту гибели мальчика.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия

СК завел дело после гибели провалившегося под лед мальчика в Пензе

18:39 21.11.2020 (обновлено: 18:44 21.11.2020)
 
© Фото : СК по Пензенской областиРека Пензятка, в которой утонул мальчик
Река Пензятка, в которой утонул мальчик - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : СК по Пензенской области
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту халатности местных чиновников, которая привела к гибели пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке, сообщили следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в субботу около полудня на реке на Пограничном проезде в микрорайоне Терновка двое детей во время прогулки провалились под лед, пятилетний мальчик утонул, а семилетнюю девочку спас сосед.
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"В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"… Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств… и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов", - говорится в сообщении СУСК.

По данным следствия, брат с сестрой пошли гулять к реке Пензятке, расположенной вблизи их дома по проезду Пограничному, и в ходе игры дети вышли на водную гладь водоема, покрытую льдом.

"Дойдя до середины реки, малолетние провалились под лед. На крики детей прибежал местный житель, которому удалось спасти девочку. Тело мальчика было извлечено из реки сотрудниками МЧС", - отмечается в сообщении.

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Прокуратура взяла расследование этого дела на контроль и сама начала проверку по факту гибели мальчика.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителей пострадавших детей. Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПензаПроисшествия
 
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