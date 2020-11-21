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У московских водоемов установили знаки с запретом выходить на лед
У московских водоемов установили знаки с запретом выходить на лед
Более 900 знаков "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:57
2020-11-21T11:57
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."На берегах 250 столичных водоемов, которые находятся в ведении ГУП "Мосводосток", установили зимние знаки безопасности "Выход на лед запрещен". Они появились вместо информационных щитов "Купаться запрещено", которые предупреждают москвичей об опасности в теплое время года", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Зимние предостерегающие знаки появляются до того, как на поверхности воды образуется тонкий слой льда."Места установки и количество знаков безопасности вдоль одного водоема определяются таким образом, чтобы из любой точки берега был отчетливо виден хотя бы один щит. Например, на Чистых и Патриарших прудах установлено по четыре знака, на Борисовском пруду в ЮАО и на Серебряно-Виноградном пруду в ВАО – по 30 знаков", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что всего на водоемах установили более 900 знаков. На каждом из них в красной рамке, перечеркнутой красной чертой, изображен идущий человек. В верхней части щита расположена надпись "Выход на лед запрещен", а под предостерегающей картинкой указаны номера телефонов служб, куда можно обратиться при необходимости.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва

У московских водоемов установили знаки с запретом выходить на лед

11:57 21.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка кормит птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Девушка кормит птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 900 знаков "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"На берегах 250 столичных водоемов, которые находятся в ведении ГУП "Мосводосток", установили зимние знаки безопасности "Выход на лед запрещен". Они появились вместо информационных щитов "Купаться запрещено", которые предупреждают москвичей об опасности в теплое время года", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Зимние предостерегающие знаки появляются до того, как на поверхности воды образуется тонкий слой льда.
"Места установки и количество знаков безопасности вдоль одного водоема определяются таким образом, чтобы из любой точки берега был отчетливо виден хотя бы один щит. Например, на Чистых и Патриарших прудах установлено по четыре знака, на Борисовском пруду в ЮАО и на Серебряно-Виноградном пруду в ВАО – по 30 знаков", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что всего на водоемах установили более 900 знаков. На каждом из них в красной рамке, перечеркнутой красной чертой, изображен идущий человек. В верхней части щита расположена надпись "Выход на лед запрещен", а под предостерегающей картинкой указаны номера телефонов служб, куда можно обратиться при необходимости.
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