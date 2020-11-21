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Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел в Ереване непродолжительную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном, сообщила... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:26
2020-11-21T15:22
армен саркисян
сергей лавров
сергей шойгу
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел в Ереване непродолжительную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию, на которой запечатлены главы внешнеполитических ведомств РФ и Армении за столом переговоров. "В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД России и Армении", - подписала Захарова.Кроме того, Лавров ранее встретился в Ереване с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.Лавров прибыл в Армению в субботу. Ереван также посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также российская межведомственная делегация.
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армен саркисян, сергей лавров, сергей шойгу, ереван, армения, в мире

Лавров провел встречу с главой МИД Армении

13:26 21.11.2020 (обновлено: 15:22 21.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФВстреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна в Ереване
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел в Ереване непродолжительную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию, на которой запечатлены главы внешнеполитических ведомств РФ и Армении за столом переговоров. "В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД России и Армении", - подписала Захарова.
Кроме того, Лавров ранее встретился в Ереване с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.
Лавров прибыл в Армению в субботу. Ереван также посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также российская межведомственная делегация.

В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД России и Армении

Опубликовано Марией Захаровой Суббота, 21 ноября 2020 г.
 
Армен СаркисянСергей ЛавровСергей ШойгуЕреванАрменияВ мире
 
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