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Лавров провел встречу с главой МИД Армении

Лавров провел встречу с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел в Ереване непродолжительную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном, сообщила... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:26

2020-11-21T13:26

2020-11-21T15:22

армен саркисян

сергей лавров

сергей шойгу

ереван

армения

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел в Ереване непродолжительную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию, на которой запечатлены главы внешнеполитических ведомств РФ и Армении за столом переговоров. "В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД России и Армении", - подписала Захарова.Кроме того, Лавров ранее встретился в Ереване с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.Лавров прибыл в Армению в субботу. Ереван также посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также российская межведомственная делегация.

ереван

армения

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армен саркисян, сергей лавров, сергей шойгу, ереван, армения, в мире