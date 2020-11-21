https://ria.ru/20201121/lavrov-1585648455.html

Пресс-конференция Сергея Лаврова в Ереване. Прямая трансляция

Пресс-конференция Сергея Лаврова в Ереване. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Ереване пресс-конференцию. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:32

2020-11-21T13:32

2020-11-21T13:32

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

анна попова

сергей лавров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баку

азербайджан

армения

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Ереване пресс-конференцию.В межведомственную делегацию, прибывшую в Армению, кроме глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

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LIVE: Пресс-конференция Лаврова в Ереване LIVE: Пресс-конференция Лаврова в Ереване 2020-11-21T13:32 true PT6M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, никол пашинян, анна попова, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баку, азербайджан, армения, в мире