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Пресс-конференция Сергея Лаврова в Ереване. Прямая трансляция
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Ереване. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Ереване пресс-конференцию. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:32
2020-11-21T13:32
2020-11-21T13:32
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
анна попова
сергей лавров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баку
азербайджан
армения
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Ереване пресс-конференцию.В межведомственную делегацию, прибывшую в Армению, кроме глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
баку
азербайджан
армения
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова в Ереване
LIVE: Пресс-конференция Лаврова в Ереване
2020-11-21T13:32
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PT6M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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видео, никол пашинян, анна попова, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баку, азербайджан, армения, в мире