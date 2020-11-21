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Лавров прибыл в Ереван
Лавров прибыл в Ереван
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:01
2020-11-21T10:01
2020-11-21T10:06
баку
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
ереван
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации.Ранее в МИД России сообщили, что в "ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация".
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баку, сергей лавров, ереван, в мире