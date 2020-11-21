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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Лавров прибыл в Ереван
Лавров прибыл в Ереван
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:01
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баку
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
ереван
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации.Ранее в МИД России сообщили, что в "ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация".
баку
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баку, сергей лавров, ереван, в мире

Лавров прибыл в Ереван

10:01 21.11.2020 (обновлено: 10:06 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации.
"Лавров прибыл в Ереван", - рассказали в делегации.
Ранее в МИД России сообщили, что в "ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация".
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБакуСергей ЛавровЕреванВ мире
 
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