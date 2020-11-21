https://ria.ru/20201121/lavrov-1585642027.html

Лавров прибыл в Ереван

Лавров прибыл в Ереван

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:01

2020-11-21T10:01

2020-11-21T10:06

баку

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

ереван

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_32e21c2b7035171d4d1b185108596838.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван, сообщили журналистам в российской делегации.Ранее в МИД России сообщили, что в "ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация".

баку

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баку, сергей лавров, ереван, в мире