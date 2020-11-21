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https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585646245.html
В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 24 822 случая COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:52
2020-11-21T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 822 случая COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Число умерших тоже обновило максимум — за сутки подтверждены 467 летальных исходов. Выписались из больниц также рекордные 26 021 человек.Новые случаи диагностированы во всех 85 регионах, при этом почти у четверти заразившихся (5816 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего заболевших в Москве — 7168 (это второй рекорд подряд, накануне выявили 6902 случая). В Петербурге за сутки зафиксировали 2476 случаев, в Подмосковье — 916, в Нижегородской области — 451, в Свердловской — 378, в Карелии — 359, в Красноярском крае — 334, в Архангельской области — 332, в Воронежской — 315, в Ростовской — 312. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять) и на Чукотке (пять).Накануне сообщалось о 24 318 инфицированных — таким образом, показатель бьет рекорды третий день подряд. Темпы прироста за сутки остаются на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 064 748.Умерли за все время с начала пандемии 35 778 человек, вылечились — 1 577 435.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56,6 миллиона инфицированных, 1,35 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 11,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия и Франция. Россия сместилась в этом списке на пятую строчку, но опережает Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

10:52 21.11.2020 (обновлено: 11:37 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя
Медицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 822 случая COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число умерших тоже обновило максимум — за сутки подтверждены 467 летальных исходов. Выписались из больниц также рекордные 26 021 человек.
Новые случаи диагностированы во всех 85 регионах, при этом почти у четверти заразившихся (5816 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего заболевших в Москве — 7168 (это второй рекорд подряд, накануне выявили 6902 случая).
В Петербурге за сутки зафиксировали 2476 случаев, в Подмосковье — 916, в Нижегородской области — 451, в Свердловской — 378, в Карелии — 359, в Красноярском крае — 334, в Архангельской области — 332, в Воронежской — 315, в Ростовской — 312. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять) и на Чукотке (пять).
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Накануне сообщалось о 24 318 инфицированных — таким образом, показатель бьет рекорды третий день подряд. Темпы прироста за сутки остаются на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 064 748.
Умерли за все время с начала пандемии 35 778 человек, вылечились — 1 577 435.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56,6 миллиона инфицированных, 1,35 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 11,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия и Франция. Россия сместилась в этом списке на пятую строчку, но опережает Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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