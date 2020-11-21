https://ria.ru/20201121/kody-1585704081.html

Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"

Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"

Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:33

2020-11-21T18:33

2020-11-21T23:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

wechat

си цзиньпин

большая двадцатка

китай

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ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате.Он не уточнил, на какой платформе и на основании каких еще данных должен будет работать такой механизм.В Китае система "кодов здоровья" действует с весны. Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в системе и показывать "код здоровья" того города, где находятся. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, wechat, си цзиньпин, большая двадцатка, китай, в мире