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Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"
Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"
Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:33
2020-11-21T23:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
wechat
си цзиньпин
большая двадцатка
китай
в мире
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ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате.Он не уточнил, на какой платформе и на основании каких еще данных должен будет работать такой механизм.В Китае система "кодов здоровья" действует с весны. Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в системе и показывать "код здоровья" того города, где находятся. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, wechat, си цзиньпин, большая двадцатка, китай, в мире

Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"

18:33 21.11.2020 (обновлено: 23:31 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате.

"Китай предлагает создать международный механизм "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны", — заявил китайский лидер.

Он не уточнил, на какой платформе и на основании каких еще данных должен будет работать такой механизм.
В Китае система "кодов здоровья" действует с весны. Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в системе и показывать "код здоровья" того города, где находятся. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.
Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19WeChatСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайВ мире
 
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