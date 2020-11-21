Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья"
18:33 21.11.2020 (обновлено: 23:31 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай предлагает создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате.
"Китай предлагает создать международный механизм "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны", — заявил китайский лидер.
Он не уточнил, на какой платформе и на основании каких еще данных должен будет работать такой механизм.
В Китае система "кодов здоровья" действует с весны. Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, местные жители и гости обязаны зарегистрироваться в системе и показывать "код здоровья" того города, где находятся. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.
Если же ваши данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест.
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