https://ria.ru/20201121/kazn-1585720174.html
Евросоюз раскритиковал исполнение смертного приговора в США
Евросоюз раскритиковал исполнение смертного приговора в США
Евросоюз выразил "глубокую озабоченность" в связи с приведением в исполнение 19 ноября в США смертного приговора, вынесенного на федеральном уровне, говорится в РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T20:51
2020-11-21T20:51
2020-11-21T20:59
дональд трамп
брюссель
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз выразил "глубокую озабоченность" в связи с приведением в исполнение 19 ноября в США смертного приговора, вынесенного на федеральном уровне, говорится в заявлении официального представителя ЕС."Евросоюз напоминает, что выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах, призывает администрацию США пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне", - отметил европейский представитель.Он добавил, что речь идет об исполнении восьмого смертного приговора на федеральном уровне с июля этого года после почти 20-летнего перерыва.В Брюсселе полагают, что такое количество исполнений смертных приговоров на федеральном уровне противоречит общей тенденции на сокращение казней как на уровне американских штатов, так и в мире. "ЕС считает, что смертная казнь является жестоким и негуманным наказанием, которое не является сдерживающим фактором для преступников", - сказал европейский представитель, отметив, что ошибки правосудия неизбежны.Администрация Дональда Трампа в 2019 году заявила, что намерена возобновить смертную казнь на федеральном уровне. На тот момент казни в федеральных тюрьмах ожидали 62 человека. Этот лишь небольшая часть осужденных, ожидающих казни в США, поскольку подавляющее их большинство находится в юрисдикции штатов, а не федерального правительства.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
https://ria.ru/20201019/kazn-1580445598.html
https://ria.ru/20200619/1573182399.html
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_20e8ca2d2002c3b9fabea43c7195df9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, брюссель, евросоюз, сша, в мире