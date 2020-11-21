https://ria.ru/20201121/kazn-1585720174.html

Евросоюз раскритиковал исполнение смертного приговора в США

Евросоюз раскритиковал исполнение смертного приговора в США

Евросоюз выразил "глубокую озабоченность" в связи с приведением в исполнение 19 ноября в США смертного приговора, вынесенного на федеральном уровне, говорится в РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T20:51

2020-11-21T20:51

2020-11-21T20:59

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз выразил "глубокую озабоченность" в связи с приведением в исполнение 19 ноября в США смертного приговора, вынесенного на федеральном уровне, говорится в заявлении официального представителя ЕС."Евросоюз напоминает, что выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах, призывает администрацию США пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне", - отметил европейский представитель.Он добавил, что речь идет об исполнении восьмого смертного приговора на федеральном уровне с июля этого года после почти 20-летнего перерыва.В Брюсселе полагают, что такое количество исполнений смертных приговоров на федеральном уровне противоречит общей тенденции на сокращение казней как на уровне американских штатов, так и в мире. "ЕС считает, что смертная казнь является жестоким и негуманным наказанием, которое не является сдерживающим фактором для преступников", - сказал европейский представитель, отметив, что ошибки правосудия неизбежны.Администрация Дональда Трампа в 2019 году заявила, что намерена возобновить смертную казнь на федеральном уровне. На тот момент казни в федеральных тюрьмах ожидали 62 человека. Этот лишь небольшая часть осужденных, ожидающих казни в США, поскольку подавляющее их большинство находится в юрисдикции штатов, а не федерального правительства.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

https://ria.ru/20201019/kazn-1580445598.html

https://ria.ru/20200619/1573182399.html

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дональд трамп, брюссель, евросоюз, сша, в мире