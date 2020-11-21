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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585712031.html
Минобороны Карабаха опубликовало новый список погибших военных
Минобороны Карабаха опубликовало новый список погибших военных
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в субботу новый список погибших во время эскалации в Карабахе военных, в который... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:41
2020-11-21T19:41
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в субботу новый список погибших во время эскалации в Карабахе военных, в который включена 41 фамилия.Согласно спискам оборонного ведомства республики, опубликованным в пятницу, число погибших составляло 1636. В субботу был опубликован новый список с 41 фамилией. Даты гибели военнослужащих не указываются.Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных во время эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584180304.html
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Карабаха опубликовало новый список погибших военных

19:41 21.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Вооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в субботу новый список погибших во время эскалации в Карабахе военных, в который включена 41 фамилия.
Согласно спискам оборонного ведомства республики, опубликованным в пятницу, число погибших составляло 1636. В субботу был опубликован новый список с 41 фамилией. Даты гибели военнослужащих не указываются.
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 20:36Инфографика
Конфликт в Карабахе — 2020: с первого дня до последнего перемирия
Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных во время эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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