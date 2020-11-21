Минобороны Карабаха опубликовало новый список погибших военных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в субботу новый список погибших во время эскалации в Карабахе военных, в который включена 41 фамилия.
Согласно спискам оборонного ведомства республики, опубликованным в пятницу, число погибших составляло 1636. В субботу был опубликован новый список с 41 фамилией. Даты гибели военнослужащих не указываются.
Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных во время эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.