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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585698847.html
Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев
Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев
Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:38
2020-11-21T20:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По словам российского министра, заявление лидеров нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию"."К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений - в мире и безопасности. Это самое главное", - отметил Лавров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Лавров о документе по Нагорному Карабаху: "Это ключевой документ, чтобы в регионе после 30-летнего конфликта воцарился мир"
Лавров о документе по Нагорному Карабаху: "Это ключевой документ, чтобы в регионе после 30-летнего конфликта воцарился мир"
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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев

17:38 21.11.2020 (обновлено: 20:52 21.11.2020)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
"Документ полностью отвечает интересам и азербайджанского, и армянского населения этого региона", - сказал Лавров по завершении переговоров в Баку.
По словам российского министра, заявление лидеров нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию".
"К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений - в мире и безопасности. Это самое главное", - отметил Лавров.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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