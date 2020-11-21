https://ria.ru/20201121/karabakh-1585698847.html

Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев

Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев

Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:38

2020-11-21T17:38

2020-11-21T20:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585674130_0:15:3138:1780_1400x0_80_0_0_9ed1faf8e186fe208545f78fa1ebfe6b.jpg

БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По словам российского министра, заявление лидеров нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию"."К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений - в мире и безопасности. Это самое главное", - отметил Лавров.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров о документе по Нагорному Карабаху: "Это ключевой документ, чтобы в регионе после 30-летнего конфликта воцарился мир" Лавров о документе по Нагорному Карабаху: "Это ключевой документ, чтобы в регионе после 30-летнего конфликта воцарился мир" 2020-11-21T17:38 true PT0M42S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире