https://ria.ru/20201121/karabakh-1585698847.html
Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев
Лавров: заявление по Карабаху отвечает интересам армян и азербайджанцев
Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:38
2020-11-21T17:38
2020-11-21T20:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585674130_0:15:3138:1780_1400x0_80_0_0_9ed1faf8e186fe208545f78fa1ebfe6b.jpg
БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам и армянского, и азербайджанского населения региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По словам российского министра, заявление лидеров нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию"."К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений - в мире и безопасности. Это самое главное", - отметил Лавров.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585674130_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_3b7c7f411bb822d889e6a00b85f0919a.jpg
Лавров о документе по Нагорному Карабаху: "Это ключевой документ, чтобы в регионе после 30-летнего конфликта воцарился мир"
Лавров о документе по Нагорному Карабаху: "Это ключевой документ, чтобы в регионе после 30-летнего конфликта воцарился мир"
2020-11-21T17:38
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире