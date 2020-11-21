Саркисян: без усилий Путина молодежь продолжала бы гибнуть в Карабахе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без усилий главы российского МИД и президента РФ Владимира Путина в зоне карабахского конфликта продолжали бы гибнуть молодые люди, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Неважно, где живут армяне, они знают, что, если бы не ваши усилия и усилия Владимира Владимировича (Путина), мы бы и сегодня продолжали терять молодые жизни. В первые дни войны мы знали, что все усилия руководства РФ, лично президента, были направлены на их прекращение. Мы еще раз убедились, что настоящая дружба проявляется в трудные времена", - приводит пресс-служба слова президента.
По его словам, сохранение режима прекращения боевых действий на ближайшие годы жизненно важно для Армении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.