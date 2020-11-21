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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Саркисян: без усилий Путина молодежь продолжала бы гибнуть в Карабахе
Саркисян: без усилий Путина молодежь продолжала бы гибнуть в Карабахе
Президент Армении Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без усилий главы российского МИД и президента РФ... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:59
2020-11-21T16:59
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без усилий главы российского МИД и президента РФ Владимира Путина в зоне карабахского конфликта продолжали бы гибнуть молодые люди, сообщили в пресс-службе армянского лидера.По его словам, сохранение режима прекращения боевых действий на ближайшие годы жизненно важно для Армении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Саркисян: без усилий Путина молодежь продолжала бы гибнуть в Карабахе

16:59 21.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без усилий главы российского МИД и президента РФ Владимира Путина в зоне карабахского конфликта продолжали бы гибнуть молодые люди, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Неважно, где живут армяне, они знают, что, если бы не ваши усилия и усилия Владимира Владимировича (Путина), мы бы и сегодня продолжали терять молодые жизни. В первые дни войны мы знали, что все усилия руководства РФ, лично президента, были направлены на их прекращение. Мы еще раз убедились, что настоящая дружба проявляется в трудные времена", - приводит пресс-служба слова президента.
По его словам, сохранение режима прекращения боевых действий на ближайшие годы жизненно важно для Армении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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