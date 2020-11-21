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Саркисян: без усилий Путина молодежь продолжала бы гибнуть в Карабахе

Саркисян: без усилий Путина молодежь продолжала бы гибнуть в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без усилий главы российского МИД и президента РФ... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:59

2020-11-21T16:59

2020-11-21T16:59

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без усилий главы российского МИД и президента РФ Владимира Путина в зоне карабахского конфликта продолжали бы гибнуть молодые люди, сообщили в пресс-службе армянского лидера.По его словам, сохранение режима прекращения боевых действий на ближайшие годы жизненно важно для Армении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире