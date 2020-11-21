https://ria.ru/20201121/karabakh-1585691104.html

Россия призвала ОБСЕ подключится к решению гуманитарных проблем Карабаха

Россия призвала ОБСЕ подключится к решению гуманитарных проблем Карабаха

Россия рассчитывает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подключатся к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе на основе трёхсторонних договоренностей РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:49

2020-11-21T16:49

2020-11-21T16:49

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подключатся к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе на основе трёхсторонних договоренностей от 9 ноября, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ отметил необходимость привлечь международные организации для решения гуманитарных проблем Нагорного Карабаха."Мы через наших миротворцев вместе с нашими азербайджанскими коллегами, с участием и армянской стороны, активно согласовываем конкретные пути решения гуманитарных задач в интересах возвращающихся людей. Это и обустройство гражданской инфраструктуры, и налаживание всего необходимого для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций", - добавил глава МИД РФ."И, безусловно, мы рассчитываем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые вместе с Россией возглавляют политический процесс многие годы, что они подключатся к решению этих задач с учётом и на основе договоренностей от 9 ноября", - подчеркнул Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585666211.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, азербайджан, армения, в мире