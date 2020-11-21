https://ria.ru/20201121/karabakh-1585666211.html

Лавров призвал ЮНЕСКО способствовать сохранению памятников в Карабахе

Лавров призвал ЮНЕСКО способствовать сохранению памятников в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность по сохранению памятников в Карабахе. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:39

2020-11-21T13:39

2020-11-21T14:47

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр новак

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

юнеско

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность по сохранению памятников в Карабахе.В армянской столице в субботу находится российская межправделегация. Помимо Лаврова, в нее также вошли вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Лавров напомнил, что накануне разговаривал с руководством ЮНЕСКО о "необходимости для этой организации все-таки более инициативно предложить свои услуги в соответствии с имеющимися конвенциями в том, что касается сохранения культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, что явилось бы очень важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе мира".

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585553765.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр новак, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, в мире