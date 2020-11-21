Лавров призвал ЮНЕСКО способствовать сохранению памятников в Карабахе
13:39 21.11.2020 (обновлено: 14:47 21.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность по сохранению памятников в Карабахе.
В армянской столице в субботу находится российская межправделегация. Помимо Лаврова, в нее также вошли вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Лавров напомнил, что накануне разговаривал с руководством ЮНЕСКО о "необходимости для этой организации все-таки более инициативно предложить свои услуги в соответствии с имеющимися конвенциями в том, что касается сохранения культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, что явилось бы очень важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе мира".
"Рассчитываем, что ЮНЕСКО здесь будет проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения, касательно обеспечивания сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали", - заметил министр.