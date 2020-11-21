Лавров назвал попытки пересмотреть заявление по Карабаху неприемлемыми
13:37 21.11.2020 (обновлено: 14:51 21.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.
"Главное внимание уделили задачам, которые связаны с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческой операции, по проведению гуманитарных действий в поддержку гражданского населения... Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми", - сказал министр.
По его словам, в ходе переговоров стороны подтвердили решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать.
Ранее Сергей Лавров провел встречи с президентом и главой МИД Армении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.