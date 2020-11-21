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Лавров назвал попытки пересмотреть заявление по Карабаху неприемлемыми

Лавров назвал попытки пересмотреть заявление по Карабаху неприемлемыми

Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:37

2020-11-21T13:37

2020-11-21T14:51

никол пашинян

мид армении

владимир путин

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Армению.По его словам, в ходе переговоров стороны подтвердили решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать.Ранее Сергей Лавров провел встречи с президентом и главой МИД Армении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, мид армении, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, сергей лавров, армения, в мире