Лавров: все стороны признали безальтернативность заявления по Карабаху
13:35 21.11.2020 (обновлено: 14:51 21.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Армении всеми сторонами признано, что заявление по Карабаху от 9 ноября является безальтернативным.
В субботу межведомственная делегация России посетила Армению.
"Мы провели всеобъемлющие переговоры. Главное внимание уделили задачам, которые связаны с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха", - заявил Лавров в субботу.
"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.