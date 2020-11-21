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Лавров: все стороны признали безальтернативность заявления по Карабаху

Лавров: все стороны признали безальтернативность заявления по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Армении всеми сторонами признано, что заявление по Карабаху от 9 ноября является безальтернативным. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:35

2020-11-21T13:35

2020-11-21T14:51

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Армении всеми сторонами признано, что заявление по Карабаху от 9 ноября является безальтернативным.В субботу межведомственная делегация России посетила Армению."Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер", - подчеркнул глава МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, сергей лавров, армения, в мире