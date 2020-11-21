https://ria.ru/20201121/karabakh-1585665390.html
Российские миротворцы начали доставлять воду жителям Карабаха
Российские миротворцы начали доставлять воду жителям Карабаха
Миротворческая миссия России начала оказывать гуманитарную помощь населению Карабаха, доставляя воду в три населённых пункта Аскеранского района, где пересохли... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:33
2020-11-21T13:33
2020-11-21T15:07
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АСКЕРАН (Нагорный Карабах), 21 ноя - РИА Новости. Миротворческая миссия России начала оказывать гуманитарную помощь населению Карабаха, доставляя воду в три населённых пункта Аскеранского района, где пересохли колодцы, заявил журналистам офицер продовольственного управления майор Дмитрий Пашкин."Миротворческие силы предназначены не только для сдерживания конфликтующих сторон, но и для оказания помощи местному населению. В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать. Это не разовая акция, мы будем систематически помогать местному населению в подвозе чистой питьевой воды", - сообщил Пашкин.В миссии пояснили, что сейчас вода доставляется в три населённых пункта Аскеранского района непризнанной НКР."Все колодцы пересохли. Сейчас вода на вес золота. Это очень важная помощь", - сказал представитель местного водоканала.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
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россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире