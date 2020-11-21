https://ria.ru/20201121/karabakh-1585660369.html
Лавров заявил о необходимости решать гуманитарные проблемы Карабаха
Лавров заявил о необходимости решать гуманитарные проблемы Карабаха
Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы и вопрос беженцев в Нагорном Карабахе после подписания трёхстороннего заявления РФ, Армении и... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:45
2020-11-21T12:45
2020-11-21T13:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы и вопрос беженцев в Нагорном Карабахе после подписания трёхстороннего заявления РФ, Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября даёт возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. Прежде всего, это касается возвращения беженцев и всех гуманитарных вопросов в нынешней ситуации. Мы этому привержены", - сказал Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.По словам Лаврова, Россия поощряет международные организации, чтобы те более активно помогали жителям Нагорного Карабаха."В дополнение к той роли, которую играют миротворцы, межведомственный центр, который создаётся по указу президента (РФ Владимира) Путина и уже приступает к работе, тоже будет контролировать все эти вопросы", - отметил глава МИД РФ.Он добавил, что в ходе визита российской межведомственной делегации в Армению будет рассматриваться весь комплекс двусторонних отношений."Подчеркну, что мы активно работаем с международными организациями, агентствами ООН, такими как Управление верховного комиссара по делам беженцев, Детский фонд ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста. Мы связались со всеми этими организациями и их руководителями, и сегодня мы готовы обменяться идеями о том, как оптимально организовать их вклад в вопросах, которые необходимо рассмотреть и решить", - цитирует пресс-служба армянского правительства слова Лаврова.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585655381.html
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никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, армения, в мире
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости.
Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы и вопрос беженцев в Нагорном Карабахе
после подписания трёхстороннего заявления РФ, Армении
и Азербайджана
, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"На первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября даёт возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. Прежде всего, это касается возвращения беженцев и всех гуманитарных вопросов в нынешней ситуации. Мы этому привержены", - сказал Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
.
По словам Лаврова, Россия поощряет международные организации, чтобы те более активно помогали жителям Нагорного Карабаха.
"В дополнение к той роли, которую играют миротворцы, межведомственный центр, который создаётся по указу президента (РФ Владимира) Путина и уже приступает к работе, тоже будет контролировать все эти вопросы", - отметил глава МИД РФ.
Он добавил, что в ходе визита российской межведомственной делегации в Армению будет рассматриваться весь комплекс двусторонних отношений.
"Подчеркну, что мы активно работаем с международными организациями, агентствами ООН
, такими как Управление верховного комиссара по делам беженцев, Детский фонд ООН, ЮНЕСКО
и Международный комитет Красного Креста. Мы связались со всеми этими организациями и их руководителями, и сегодня мы готовы обменяться идеями о том, как оптимально организовать их вклад в вопросах, которые необходимо рассмотреть и решить", - цитирует пресс-служба армянского правительства слова Лаврова.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.