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Зиничев прибыл в Армению

Зиничев прибыл в Армению

Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:44

2020-11-21T11:44

2020-11-21T12:36

ереван

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир зиничев

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает ведомство.В составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова."Евгений Зиничев проведет 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы. Также члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в сообщении МЧС РФ.

ереван

россия

нагорный карабах

армения

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ереван, россия, владимир зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армения, в мире