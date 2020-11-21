Зиничев прибыл в Армению
11:44 21.11.2020 (обновлено: 12:36 21.11.2020)
© Фото : МЧС РоссииМинистр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает ведомство.
В составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
© Фото : МЧС РоссииМинистр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
© Фото : МЧС России
Министр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
"Евгений Зиничев проведет 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы. Также члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в сообщении МЧС РФ.