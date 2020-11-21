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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Зиничев прибыл в Армению
Зиничев прибыл в Армению
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:44
2020-11-21T12:36
ереван
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир зиничев
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
армения
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает ведомство.В составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова."Евгений Зиничев проведет 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы. Также члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в сообщении МЧС РФ.
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ереван, россия, владимир зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), армения, в мире

Зиничев прибыл в Армению

11:44 21.11.2020 (обновлено: 12:36 21.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииМинистр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
Министр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает ведомство.
В составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
© Фото : МЧС РоссииМинистр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
Министр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : МЧС России
Министр МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Армения в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач
"Евгений Зиничев проведет 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы. Также члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в сообщении МЧС РФ.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЕреванРоссияВладимир ЗиничевНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрменияВ мире
 
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