Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585643471.html
Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе
Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:14
2020-11-21T11:25
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей шойгу
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585649612_0:113:1656:1045_1400x0_80_0_0_8501b0ea61ecdf67ac9552743abc4333.jpg
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина.Он отметил, что на встрече с премьером планирует обсудить вопросы, касающиеся деятельности российских миротворцев, двустороннего сотрудничества в военной и военно-политической сферах. "Мы прибыли с большой программой и надеемся ее реализовать", - приводит пресс-служба слова Шойгу.Он сообщил также, что российские миротворцы находятся практически на всей территории Карабаха с 23 наблюдательными пунктами. "Мы контролируем дорогу, ведущую в Степанакерт, Лачинский коридор, обеспечиваем движение, возвращение уехавших оттуда беженцев", - цитирует пресс-служба слова Шойгу.
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585649612_420:164:1395:895_1400x0_80_0_0_594dfb52275e10443e29c98d2cce7e21.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, сергей шойгу, армения, в мире

Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе

10:14 21.11.2020 (обновлено: 11:25 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина.

"В будущем ожидается большая работа, на этот раз, надеюсь, по налаживанию мирной жизни в Карабахе. Конечно, наша главная задача - не допустить кровопролития. Это задача, поставленная перед нами нашим главнокомандующим, и мы, безусловно, намерены ее выполнить", - процитировали в пресс-службе слова Шойгу.

Он отметил, что на встрече с премьером планирует обсудить вопросы, касающиеся деятельности российских миротворцев, двустороннего сотрудничества в военной и военно-политической сферах. "Мы прибыли с большой программой и надеемся ее реализовать", - приводит пресс-служба слова Шойгу.
Он сообщил также, что российские миротворцы находятся практически на всей территории Карабаха с 23 наблюдательными пунктами. "Мы контролируем дорогу, ведущую в Степанакерт, Лачинский коридор, обеспечиваем движение, возвращение уехавших оттуда беженцев", - цитирует пресс-служба слова Шойгу.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ШойгуАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
07:20National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
06:51Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии
Лента новостейМолния