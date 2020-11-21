Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе
10:14 21.11.2020 (обновлено: 11:25 21.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина.
"В будущем ожидается большая работа, на этот раз, надеюсь, по налаживанию мирной жизни в Карабахе. Конечно, наша главная задача - не допустить кровопролития. Это задача, поставленная перед нами нашим главнокомандующим, и мы, безусловно, намерены ее выполнить", - процитировали в пресс-службе слова Шойгу.
Он отметил, что на встрече с премьером планирует обсудить вопросы, касающиеся деятельности российских миротворцев, двустороннего сотрудничества в военной и военно-политической сферах. "Мы прибыли с большой программой и надеемся ее реализовать", - приводит пресс-служба слова Шойгу.
Он сообщил также, что российские миротворцы находятся практически на всей территории Карабаха с 23 наблюдательными пунктами. "Мы контролируем дорогу, ведущую в Степанакерт, Лачинский коридор, обеспечиваем движение, возвращение уехавших оттуда беженцев", - цитирует пресс-служба слова Шойгу.