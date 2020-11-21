https://ria.ru/20201121/karabakh-1585643471.html

Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе

Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира РИА Новости, 21.11.2020

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2020-11-21T10:14

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ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

сергей шойгу

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина.Он отметил, что на встрече с премьером планирует обсудить вопросы, касающиеся деятельности российских миротворцев, двустороннего сотрудничества в военной и военно-политической сферах. "Мы прибыли с большой программой и надеемся ее реализовать", - приводит пресс-служба слова Шойгу.Он сообщил также, что российские миротворцы находятся практически на всей территории Карабаха с 23 наблюдательными пунктами. "Мы контролируем дорогу, ведущую в Степанакерт, Лачинский коридор, обеспечиваем движение, возвращение уехавших оттуда беженцев", - цитирует пресс-служба слова Шойгу.

армения

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никол пашинян, сергей шойгу, армения, в мире