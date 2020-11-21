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В Петербурге арестовали мужчину, выбросившего мальчика-инвалида из окна
В Петербурге арестовали мужчину, выбросившего мальчика-инвалида из окна
Невский районный суд заключил под стражу Александра Лоскачева, задержанного за то, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:20
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Невский районный суд заключил под стражу Александра Лоскачева, задержанного за то, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее сообщалось, что житель Петербурга задержан по подозрению в том, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба регионального управления СК.Ребенок упал с высоты третьего этажа. Он остался жив, мальчику оказана медицинская помощь.В пресс-службе судов Петербурга добавили, что вину в совершении преступления мужчина не признает.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, выбросившего мальчика-инвалида из окна

19:20 21.11.2020 (обновлено: 21:34 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Невский районный суд заключил под стражу Александра Лоскачева, задержанного за то, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Лоскачев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-п.в ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Срок ареста по 20.01.2021", - говорится в сообщении пресс-службы судов города.

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19 октября, 10:35
Суд вынес приговор сиделке, которая задушила инвалида под Волгоградом
Ранее сообщалось, что житель Петербурга задержан по подозрению в том, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"Подозреваемый вечером 20 ноября, находясь в квартире одного из домов по улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, и перекинул его через оконный проем лоджии", - сказано в сообщении.

Ребенок упал с высоты третьего этажа. Он остался жив, мальчику оказана медицинская помощь.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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В пресс-службе судов Петербурга добавили, что вину в совершении преступления мужчина не признает.
 
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