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В Петербурге арестовали мужчину, выбросившего мальчика-инвалида из окна

В Петербурге арестовали мужчину, выбросившего мальчика-инвалида из окна

Невский районный суд заключил под стражу Александра Лоскачева, задержанного за то, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:20

2020-11-21T19:20

2020-11-21T21:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Невский районный суд заключил под стражу Александра Лоскачева, задержанного за то, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее сообщалось, что житель Петербурга задержан по подозрению в том, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба регионального управления СК.Ребенок упал с высоты третьего этажа. Он остался жив, мальчику оказана медицинская помощь.В пресс-службе судов Петербурга добавили, что вину в совершении преступления мужчина не признает.

https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия