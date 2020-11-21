Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/genotsid-1585700075.html
В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида
В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида
Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:51
2020-11-21T17:52
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр федоров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582223111_0:107:900:613_1400x0_80_0_0_f629a1ef7041d71ab641a5cf37aa3307.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны."Возбуждение и расследование уголовных дел о совершённых злодеяниях - это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза", - сказал он агентству в ходе международного форума "Уроки Нюрнберга".Фёдоров добавил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, а также даётся правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, причастных к преступлениям."Зло не должно остаться безнаказанным и должно получить не юридическое, так моральное осуждение со стороны граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20201120/genotsid-1585488327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582223111_0:103:900:778_1400x0_80_0_0_0c0b8ffd4219f2464f438284122c1248.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, происшествия

В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида

17:51 21.11.2020 (обновлено: 17:52 21.11.2020)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНа месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области
На месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны.
"Возбуждение и расследование уголовных дел о совершённых злодеяниях - это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза", - сказал он агентству в ходе международного форума "Уроки Нюрнберга".
Фёдоров добавил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, а также даётся правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, причастных к преступлениям.
"Зло не должно остаться безнаказанным и должно получить не юридическое, так моральное осуждение со стороны граждан", - добавил он.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 12:0375 лет Великой Победы
Бастрыкин назвал политику Германии в годы войны с СССР геноцидом
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр ФедоровПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
07:20National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
06:51Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии
Лента новостейМолния