https://ria.ru/20201121/genotsid-1585700075.html
В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида
В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида
Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:51
2020-11-21T17:51
2020-11-21T17:52
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр федоров
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны."Возбуждение и расследование уголовных дел о совершённых злодеяниях - это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза", - сказал он агентству в ходе международного форума "Уроки Нюрнберга".Фёдоров добавил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, а также даётся правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, причастных к преступлениям."Зло не должно остаться безнаказанным и должно получить не юридическое, так моральное осуждение со стороны граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20201120/genotsid-1585488327.html
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, происшествия
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Заместитель председателя СК
РФ Александр Фёдоров
рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны.
"Возбуждение и расследование уголовных дел о совершённых злодеяниях - это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза", - сказал он агентству в ходе международного форума "Уроки Нюрнберга".
Фёдоров добавил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, а также даётся правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, причастных к преступлениям.
"Зло не должно остаться безнаказанным и должно получить не юридическое, так моральное осуждение со стороны граждан", - добавил он.