https://ria.ru/20201121/genotsid-1585700075.html

В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида

В СК рассказали о новых фактах по захоронениям жертв геноцида

Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:51

2020-11-21T17:51

2020-11-21T17:52

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр федоров

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров рассказал РИА Новости о появлении новых фактов о захоронениях жертв геноцида в ходе Великой Отечественной войны."Возбуждение и расследование уголовных дел о совершённых злодеяниях - это процесс, который никогда не приостанавливался, он не имеет сроков давности, появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза", - сказал он агентству в ходе международного форума "Уроки Нюрнберга".Фёдоров добавил, что по этим фактам проводятся изыскательные работы, появляются доказательства, возбуждаются уголовные дела, а также даётся правовая оценка и принимаются меры по розыску лиц, причастных к преступлениям."Зло не должно остаться безнаказанным и должно получить не юридическое, так моральное осуждение со стороны граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20201120/genotsid-1585488327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, происшествия