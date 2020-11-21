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В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну
В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну
Причастные к геноциду и убийству мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны должны быть осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:09
2020-11-21T11:09
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр федоров
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причастные к геноциду и убийству мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны должны быть осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть переданы огласке, заявил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров, выступая в субботу на международном форуме "Уроки Нюрнберга"."Все, кто причастен к геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", - сказал он.Фёдоров отметил, что в настоящее время возбуждаются уголовные дела по фактам обнаружения новых массовых захоронений мирных жителей, убитых и замученных в годы Великой Отечественной войны."По нескольким десяткам эпизодов устанавливаются обстоятельства расправ над мирным населением и лица, причастные к ним, в том числе проживающие в настоящее время за рубежом", - добавил он.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, общество

В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну

11:09 21.11.2020
 
© Фото : СК РФОсмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причастные к геноциду и убийству мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны должны быть осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть переданы огласке, заявил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров, выступая в субботу на международном форуме "Уроки Нюрнберга".
"Все, кто причастен к геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", - сказал он.
Фёдоров отметил, что в настоящее время возбуждаются уголовные дела по фактам обнаружения новых массовых захоронений мирных жителей, убитых и замученных в годы Великой Отечественной войны.
"По нескольким десяткам эпизодов устанавливаются обстоятельства расправ над мирным населением и лица, причастные к ним, в том числе проживающие в настоящее время за рубежом", - добавил он.
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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