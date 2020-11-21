https://ria.ru/20201121/genotsid-1585648223.html

В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну

В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну

Причастные к геноциду и убийству мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны должны быть осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:09

2020-11-21T11:09

2020-11-21T11:09

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр федоров

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причастные к геноциду и убийству мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны должны быть осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть переданы огласке, заявил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров, выступая в субботу на международном форуме "Уроки Нюрнберга"."Все, кто причастен к геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", - сказал он.Фёдоров отметил, что в настоящее время возбуждаются уголовные дела по фактам обнаружения новых массовых захоронений мирных жителей, убитых и замученных в годы Великой Отечественной войны."По нескольким десяткам эпизодов устанавливаются обстоятельства расправ над мирным населением и лица, причастные к ним, в том числе проживающие в настоящее время за рубежом", - добавил он.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html

https://ria.ru/20201120/genotsid-1585550103.html

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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, общество