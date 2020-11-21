https://ria.ru/20201121/evrointegratsiya-1585693859.html

Эрдоган заявил, что Турция стремится к евроинтеграции

Эрдоган заявил, что Турция стремится к евроинтеграции

Турция полна решимости продолжить курс на евроинтеграцию, чтобы строить свое будущее с Европой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:06

2020-11-21T17:06

2020-11-21T17:06

евросоюз

турция

европа

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Турция полна решимости продолжить курс на евроинтеграцию, чтобы строить свое будущее с Европой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Мы по-прежнему полны решимости к евроинтеграции, стремимся строить свое будущее вместе с Европой и нацелены на сотрудничество со всеми дружественными странами и союзниками. Турция готова активно использовать свои тесные союзнические отношения с США, чтобы урегулировать региональные и глобальные проблемы", - заявил Эрдоган, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития в режиме видеоконференции. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что Турция полна решимости занять достойную нишу в новом миропорядке, который появится после пандемии.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года - Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585310935.html

https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582201106.html

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евросоюз, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире