Эрдоган заявил, что Турция стремится к евроинтеграции
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
"Мы по-прежнему полны решимости к евроинтеграции, стремимся строить свое будущее вместе с Европой и нацелены на сотрудничество со всеми дружественными странами и союзниками. Турция готова активно использовать свои тесные союзнические отношения с США, чтобы урегулировать региональные и глобальные проблемы", - заявил Эрдоган, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития в режиме видеоконференции. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
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Он добавил, что Турция полна решимости занять достойную нишу в новом миропорядке, который появится после пандемии.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года - Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
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