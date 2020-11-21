Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/evrointegratsiya-1585693859.html
Эрдоган заявил, что Турция стремится к евроинтеграции
Эрдоган заявил, что Турция стремится к евроинтеграции
Турция полна решимости продолжить курс на евроинтеграцию, чтобы строить свое будущее с Европой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:06
2020-11-21T17:06
евросоюз
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1400x0_80_0_0_bce602b5bb004842a8142b98574fb6d6.jpg
АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Турция полна решимости продолжить курс на евроинтеграцию, чтобы строить свое будущее с Европой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Мы по-прежнему полны решимости к евроинтеграции, стремимся строить свое будущее вместе с Европой и нацелены на сотрудничество со всеми дружественными странами и союзниками. Турция готова активно использовать свои тесные союзнические отношения с США, чтобы урегулировать региональные и глобальные проблемы", - заявил Эрдоган, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития в режиме видеоконференции. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что Турция полна решимости занять достойную нишу в новом миропорядке, который появится после пандемии.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года - Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585310935.html
https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582201106.html
турция
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_179:0:2910:2048_1400x0_80_0_0_f13554a7a46305be7d2dd75079050bce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган заявил, что Турция стремится к евроинтеграции

17:06 21.11.2020
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Turkish Presidency
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Турция полна решимости продолжить курс на евроинтеграцию, чтобы строить свое будущее с Европой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Мы по-прежнему полны решимости к евроинтеграции, стремимся строить свое будущее вместе с Европой и нацелены на сотрудничество со всеми дружественными странами и союзниками. Турция готова активно использовать свои тесные союзнические отношения с США, чтобы урегулировать региональные и глобальные проблемы", - заявил Эрдоган, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития в режиме видеоконференции. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 11:36
Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции
Он добавил, что Турция полна решимости занять достойную нишу в новом миропорядке, который появится после пандемии.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года - Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 02:04
В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией
 
ЕвросоюзТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
07:20National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
06:51Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии
Лента новостейМолния