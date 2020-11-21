https://ria.ru/20201121/evroarmiya-1585544951.html

"Мы не вассалы". Хочет ли ЕС создать свою армию, независимую от США

"Мы не вассалы". Хочет ли ЕС создать свою армию, независимую от США

Европейские политики дискутируют о создании собственной армии, отдельной от Соединенных Штатов и НАТО. Париж давно настаивает на самостоятельности, Берлин же... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:07

бундесвер германии

норберт реттген

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

жан-клод юнкер

бундестаг германии

нато

евросоюз

ангела меркель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_0:129:3022:1829_1400x0_80_0_0_c29a223c72a18b855cab417b9128e149.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Европейские политики дискутируют о создании собственной армии, отдельной от Соединенных Штатов и НАТО. Париж давно настаивает на самостоятельности, Берлин же настроен скептически. Идею единых вооруженных сил обсуждают давно, но дальше разговоров дело не двинулось. В сути и перспективах спора разбиралось РИА Новости. Уважать как союзниковВ начале ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Кареннбауэр опубликовала в издании Politico программную статью, где говорила, насколько важно Евросоюзу полагаться на военные возможности США. Последовала реакция президента Франции. "Соединенные Штаты будут уважать нас как союзников, только если мы серьезно отнесемся к собственной позиции, если у нас будет суверенитет в области обороны", — убеждал Эммануэль Макрон.Французский лидер говорит об этом не впервые. В 2018-м, накануне годовщины окончания Первой мировой войны, он поднимал вопрос о создании общей европейской армии. В числе угроз назвал и Россию, но лейтмотивом звучало освобождение от опеки Вашингтона. Макрон высказывался однозначно: "США — наш исторический союзник и таковым останутся. Но мы не вассалы и не должны от них зависеть". Мысль не нова. Еще пять лет назад председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поделился с изданием Welt am Sonntag мнением, что ЕС нужна армия. Она, по мысли Юнкера, помогла бы "сформировать общую внешнюю политику и стратегию безопасности". Идея о собственных вооруженных силах не встретила понимания в Великобритании, которая тогда входила в альянс. Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Майкл Фэллон в 2016-м категорично заявил, что "этого не произойдет". "Мы полноправные члены ЕС и будем препятствовать любым попыткам создать соперника НАТО", — предупредил он. Впрочем, эти слова прозвучали на фоне подготовки к Брекзиту. Тогда обе стороны — Брюссель и Лондон — обменивались резкими высказываниями. Пресса публиковала угрозы от анонимных источников из евроструктур устроить британцам "бюрократический кошмар". Зато в Берлине отреагировали позитивно. Единодушие продемонстрировали практически все, кого это касалось напрямую. Бывшая тогда министром обороны Урсула фон дер Ляйен назвала предложение "стоящим". Председатель комитета бундестага по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс приветствовал идеи Юнкера. "Теперь важно быстро приступить к реализации конкретных мер", — торопил он. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген тоже счел, что для единых вооруженных сил самое время. "Наши оборонные способности будут недостаточными до тех пор, пока мы содержим армии отдельных государств, которые к тому же закупают одно и то же", — подчеркнул он. Рассчитывать на себяНо спустя несколько лет настроения в Берлине изменились. В среду, 18 ноября, Крамп-Карренбауэр сделала заявление о том, что Европа останется зависимой от Вашингтона в вопросах безопасности. Но при этом, добавила она, "в будущем мы сами займемся тем, что до сих пор за нас делали американцы". Однако без НАТО и США "безопасность, стабильность и благосостояние в Европе", по ее мнению, — иллюзия. "Насколько надежны Соединенные Штаты Америки? Воспринимаем ли мы одинаково одни и те же угрозы в Европе? На Россию, например, в Риге или Стокгольме смотрят другими глазами, чем в Париже или Риме. Насколько решительна сама Германия? Можем ли мы, европейцы, положиться друг на друга?" — перечисляла министр вопросы, не отвечая на них. В заочной полемике с Макроном Крамп-Карренбауэр сослалась на авторитет — президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Поздравляя бундесвер с очередной годовщиной, он сказал, что в области безопасности ставка на собственные силы приведет европейцев к расколу. Спор о будущемКарренбауэр не просто член правительства. Она лидер Христианско-демократического союза — партии, которая вместе с Христанско-социальным союзом Баварии и социал-демократами держит большинство в бундестаге и поэтому имеет право формировать кабинет министров. К российской внешней политике она относится без восторга. В марте Крамп-Карренбауэр предложила ЕС рассмотреть новые санкции против Москвы из-за обострения в сирийской провинции Идлиб. Ранее настаивала на том, что референдум 2014 года в Крыму — нарушение международного права. Да и в нынешней дискуссии с Макроном упомянула Россию, которая "уверенно продолжает и даже наращивает вооружение конвенциональными и ядерными ракетными системами непосредственно на восточной границе НАТО". Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин обращает внимание, что такие же взгляды Крамп-Карренбауэр изложила в статье в издании Politico. "Это акт сервильности, демонстрация преданности сюзерену — США. Она идет в фарватере предшественницы — Меркель, которая выражала настроения солидной части германского политического класса, воспитанного и выпестованного после Второй мировой американцами". Макрон же, по словам эксперта, в силу политических амбиций видит себя лидером не только Франции, но и единого европейского пространства: "Он ощущает себя политиком всерьез и надолго, поэтому говорит об интеграции перед лицом радикального исламизма и экономических трудностей". "Помимо сторонников евроатлантического проекта, есть те, кому ближе идея Де Голля о единой Европе. Франция и Германия вошли в идеологический клинч, дискуссия идет о том, чем же будет Евросоюз — супергосударством или полусервильным придатком к партнерам", — рассуждает политолог. С одной стороны, единая армия выгодна Германии даже экономически: это означает загрузку мощностей немецкой военной промышленности. "Но с другой — Вашингтон долгие годы был старшим братом, предсказуемым и уже привычным", — заключает Камкин. Заместитель гендиректора Института национальной стратегии Александр Костин полагает, что дискуссия о европейской армии — это обсуждение независимости Европы. "Признак суверенитета — это умение обеспечивать безопасность своими силами. Пока же единое пространство ЕС не сформировано, экономический центр союза, Германия, отказывается от самостоятельной внешней политики", — подчеркивает эксперт. По мнению Костина, аморфная структура ЕС не позволяет пока заниматься даже эффективным операционным управлением и отвечать на невоенные угрозы — такие как коронавирус или, например, потоки беженцев. А вопросы общей безопасности требуют более тесного взаимодействия. "Думаю, приход Джо Байдена в Белый дом и его поддержка формата европейской безопасности в системе НАТО закроют на время дискуссию. Вместе с тем остается позиция Франции, которая и до Макрона претендовала на право самостоятельно определять оборонную политику", — напоминает Костин. В целом же, считает эксперт, спор вокруг вооруженных сил сведется к тому, какой должна быть Европа: текущая модель ЕС разваливается на глазах. Но ответить на вопросы пока некому — у руля Евросоюза стоят деятели с нулевой политической репутацией и неочевидными лидерскими качествами. Поэтому единая армия пока — лишь тема для разговоров.

https://ria.ru/20201006/transgendery-1578292794.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Церемония открытия масштабных учений НАТО "Анаконда-2016" в Польше Крупнейшие за последние 27 лет в истории Польши учения НАТО "Анаконда-2016" стартовали в Варшаве. Смотрите кадры с церемонии открытия. 2020-11-21T08:00 true PT1M24S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бундесвер германии, норберт реттген, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, жан-клод юнкер, бундестаг германии, нато, евросоюз, ангела меркель, германия, европа, в мире