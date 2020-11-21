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Украина намерена пролонгировать закон об особом статусе Донбасса
Украина намерена пролонгировать закон об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера", заявил советник по информационной политике... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:19
2020-11-21T19:27
донбасс
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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера", заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.Арестович сказал, что "скорее всего мы его (закон об особом статусе Донбасса – ред.) пролонгируем, но без включенной "формулы Штайнмайера"."Я еще раз хочу подчеркнуть, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое мы предлагаем, достаточно гибкая. Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в "плане совместных шагов", который мы уже написали", - добавил он в интервью "ТСН".Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201117/donbass-1584982632.html
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584026046.html
https://ria.ru/20201120/donbass-1585528259.html
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донбасс, верховная рада украины, украина, в мире

Украина намерена пролонгировать закон об особом статусе Донбасса

19:19 21.11.2020 (обновлено: 19:27 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него "формулы Штайнмайера", заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
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Арестович сказал, что "скорее всего мы его (закон об особом статусе Донбасса – ред.) пролонгируем, но без включенной "формулы Штайнмайера".
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что "формула Штайнмайера" в том прочтении, которое мы предлагаем, достаточно гибкая. Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в "плане совместных шагов", который мы уже написали", - добавил он в интервью "ТСН".
Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "план действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
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Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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