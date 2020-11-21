https://ria.ru/20201121/delegatsiya-1585684993.html
Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку
Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку
Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:18
2020-11-21T16:18
2020-11-21T16:22
мария захарова
сергей лавров
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585684797_0:427:2852:2031_1400x0_80_0_0_29da4cd6cc72f37b19f55a4f474d0e39.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Межведомственная делегация РФ, в состав которой входит и глава российского МИД Сергей Лавров, прилетела в Баку из Еревана, где ранее в субботу провела ряд встреч с представителями руководства Армении.Кроме Лаврова в состав делегации входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук. Также ранее в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.Встреча проходит в администрации президента Азербайджана.Ранее делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585672506.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585684797_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_8d6804f6d1976004477997f9308e0a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сергей лавров, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире