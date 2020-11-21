https://ria.ru/20201121/delegatsiya-1585684993.html

Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку

Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку

Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:18

2020-11-21T16:18

2020-11-21T16:22

мария захарова

сергей лавров

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Межведомственная делегация РФ, в состав которой входит и глава российского МИД Сергей Лавров, прилетела в Баку из Еревана, где ранее в субботу провела ряд встреч с представителями руководства Армении.Кроме Лаврова в состав делегации входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук. Также ранее в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.Встреча проходит в администрации президента Азербайджана.Ранее делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585672506.html

баку

азербайджан

армения

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мария захарова, сергей лавров, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире