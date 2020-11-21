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Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку
Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку
Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:18
2020-11-21T16:22
мария захарова
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ильхам алиев
баку
азербайджан
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Межведомственная делегация РФ, в состав которой входит и глава российского МИД Сергей Лавров, прилетела в Баку из Еревана, где ранее в субботу провела ряд встреч с представителями руководства Армении.Кроме Лаврова в состав делегации входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук. Также ранее в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.Встреча проходит в администрации президента Азербайджана.Ранее делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.
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мария захарова, сергей лавров, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Российская делегация начала встречу с Алиевым в Баку

16:18 21.11.2020 (обновлено: 16:22 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРоссийская межведомственная делегация во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Российская межведомственная делегация во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Межведомственная делегация РФ, прибывшая в субботу в Баку, начала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"В Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана", - написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Межведомственная делегация РФ, в состав которой входит и глава российского МИД Сергей Лавров, прилетела в Баку из Еревана, где ранее в субботу провела ряд встреч с представителями руководства Армении.
Кроме Лаврова в состав делегации входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук. Также ранее в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Встреча проходит в администрации президента Азербайджана.
Ранее делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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