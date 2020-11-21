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Назван состав прибывшей в Армению российской делегации
Назван состав прибывшей в Армению российской делегации
В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 21.11.2020
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никол пашинян
сергей лавров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ереван
алексей оверчук
анна попова
михаил мурашко
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров прибыли в Ереван.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы правительства Армении, Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.Позднее российская делегация с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в резиденцию президента Армении.
ереван
армения
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60
Прибытие делегации Правительства РФ в Резиденцию Президента Армении
В Ереване состоялась встреча Министра иностранных дел С.В.Лаврова с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном.
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видео, никол пашинян, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ереван, алексей оверчук, анна попова, михаил мурашко, сергей шойгу, армения, в мире
Назван состав прибывшей в Армению российской делегации
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.
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Назван состав прибывшей в Армению российской делегации

10:21 21.11.2020 (обновлено: 12:41 21.11.2020)
 
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.
Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров прибыли в Ереван.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы правительства Армении, Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
Позднее российская делегация с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в резиденцию президента Армении.
 
Никол ПашинянСергей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕреванАлексей ОверчукАнна ПоповаМихаил МурашкоСергей ШойгуАрменияВ мире
 
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