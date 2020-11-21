https://ria.ru/20201121/delegatsiya-1585643889.html
Назван состав прибывшей в Армению российской делегации
Назван состав прибывшей в Армению российской делегации
В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:21
2020-11-21T10:21
2020-11-21T12:41
никол пашинян
сергей лавров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ереван
алексей оверчук
анна попова
михаил мурашко
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров прибыли в Ереван.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы правительства Армении, Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.Позднее российская делегация с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в резиденцию президента Армении.
ереван
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Прибытие делегации Правительства РФ в Резиденцию Президента Армении
В Ереване состоялась встреча Министра иностранных дел С.В.Лаврова с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном.
2020-11-21T10:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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