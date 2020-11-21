https://ria.ru/20201121/delegatsiya-1585643889.html

Назван состав прибывшей в Армению российской делегации

Назван состав прибывшей в Армению российской делегации

В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 21.11.2020

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2020-11-21T10:21

2020-11-21T12:41

никол пашинян

сергей лавров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ереван

алексей оверчук

анна попова

михаил мурашко

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В межведомственную делегацию РФ, прибывшую в Армению, кроме глав МО и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, входят зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили журналистам в делегации.Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров прибыли в Ереван.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы правительства Армении, Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.Позднее российская делегация с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в резиденцию президента Армении.

ереван

армения

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Прибытие делегации Правительства РФ в Резиденцию Президента Армении В Ереване состоялась встреча Министра иностранных дел С.В.Лаврова с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном. 2020-11-21T10:21 true PT1M11S

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