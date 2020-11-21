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Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
Водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:03
2020-11-21T09:03
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в пресс-службе."Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости", - подчеркнули в Минздраве.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку

09:03 21.11.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.
"С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н", - говорится в сообщении.
При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в пресс-службе.
"Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости", - подчеркнули в Минздраве.
Дорожная аптечка - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки
 
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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