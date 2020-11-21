https://ria.ru/20201121/aptechka-1585637347.html

Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку

Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку

Водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:03

2020-11-21T09:03

2020-11-21T09:03

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в пресс-службе."Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости", - подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20201110/aptechka-1583984691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество