https://ria.ru/20201121/anomaliya-1585629738.html

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России

Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T03:07

2020-11-21T03:07

2020-11-21T07:16

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый воздух с Атлантики проникает далеко на восток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, обычно климат зимой на азиатской части отличается суровостью, так как на эти территории не поступают ни Атлантические воздушные массы, ни со Средиземного моря, ни с Индийского океана, ни с Тихого океана."Сейчас мы наблюдаем резкое изъятие из этого правила. Именно из Атлантики теплые воздушные массы беспрепятственно протекают на азиатскую территорию", - отметил Вильфанд.Синоптик обратил внимание на еще один необычный процесс: суровую зиму в Средней Азии."В Ашхабаде и Ташкенте суровых условий не бывает, а завтра-послезавтра температура ниже нормы на 8-12 градусов. Редко бывает, что температуры отрицательные. И какие отрицательные? Ночью -12. В январе такое крайне редко бывает на юге Узбекистана. Связано это с тем, что антициклон, который существует над югом Западной Сибири, способствует мощной адвекции холодных масс с севера, плюс при малооблачном небе почва охлаждается. В отдельных районах Казахстана температуры опускаются до -12-16 градусов", - добавил Вильфанд."Чтобы отклонения в 10-12 градусов были на юге - совершеннейшая редкость", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что холодные воздушные массы поступают с севера Казахстана в нижнее Поволжье, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Поэтому там отрицательные температуры ночью. "До начала следующей недели ситуация такой и будет", - отметил ученый.

https://ria.ru/20201121/pogoda-1585625983.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество