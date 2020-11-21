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Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России
Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России
Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:07
2020-11-21T07:16
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый воздух с Атлантики проникает далеко на восток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, обычно климат зимой на азиатской части отличается суровостью, так как на эти территории не поступают ни Атлантические воздушные массы, ни со Средиземного моря, ни с Индийского океана, ни с Тихого океана."Сейчас мы наблюдаем резкое изъятие из этого правила. Именно из Атлантики теплые воздушные массы беспрепятственно протекают на азиатскую территорию", - отметил Вильфанд.Синоптик обратил внимание на еще один необычный процесс: суровую зиму в Средней Азии."В Ашхабаде и Ташкенте суровых условий не бывает, а завтра-послезавтра температура ниже нормы на 8-12 градусов. Редко бывает, что температуры отрицательные. И какие отрицательные? Ночью -12. В январе такое крайне редко бывает на юге Узбекистана. Связано это с тем, что антициклон, который существует над югом Западной Сибири, способствует мощной адвекции холодных масс с севера, плюс при малооблачном небе почва охлаждается. В отдельных районах Казахстана температуры опускаются до -12-16 градусов", - добавил Вильфанд."Чтобы отклонения в 10-12 градусов были на юге - совершеннейшая редкость", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что холодные воздушные массы поступают с севера Казахстана в нижнее Поволжье, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Поэтому там отрицательные температуры ночью. "До начала следующей недели ситуация такой и будет", - отметил ученый.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России

03:07 21.11.2020 (обновлено: 07:16 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый воздух с Атлантики проникает далеко на восток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Действительно, на 16-20 градусов температура на азиатской части выше климатической нормы. Связано это с происходящим далеко за Уралом, что бывает крайне редко, хотя, если вспомнить прошлый год, то это было в течение прошлой зимы. Аналогичный процесс наблюдался, но по повторяемости это крайне редкий процесс, когда зимой Атлантические воздушные массы проникают так далеко на восток и формируют температурный режим в континентальных районах Азии", - сказал Вильфанд.

Как уточнил ученый, обычно климат зимой на азиатской части отличается суровостью, так как на эти территории не поступают ни Атлантические воздушные массы, ни со Средиземного моря, ни с Индийского океана, ни с Тихого океана.
"Сейчас мы наблюдаем резкое изъятие из этого правила. Именно из Атлантики теплые воздушные массы беспрепятственно протекают на азиатскую территорию", - отметил Вильфанд.
Синоптик обратил внимание на еще один необычный процесс: суровую зиму в Средней Азии.
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"Чтобы отклонения в 10-12 градусов были на юге - совершеннейшая редкость", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что холодные воздушные массы поступают с севера Казахстана в нижнее Поволжье, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Поэтому там отрицательные температуры ночью. "До начала следующей недели ситуация такой и будет", - отметил ученый.
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