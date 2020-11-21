Вильфанд рассказал о температурной аномалии в азиатской части России
03:07 21.11.2020 (обновлено: 07:16 21.11.2020)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Положительное отклонение от температурной нормы на азиатской части России достигает 20 градусов, что вызвано очень редким явлением: как и в прошлом году, теплый воздух с Атлантики проникает далеко на восток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Действительно, на 16-20 градусов температура на азиатской части выше климатической нормы. Связано это с происходящим далеко за Уралом, что бывает крайне редко, хотя, если вспомнить прошлый год, то это было в течение прошлой зимы. Аналогичный процесс наблюдался, но по повторяемости это крайне редкий процесс, когда зимой Атлантические воздушные массы проникают так далеко на восток и формируют температурный режим в континентальных районах Азии", - сказал Вильфанд.
Как уточнил ученый, обычно климат зимой на азиатской части отличается суровостью, так как на эти территории не поступают ни Атлантические воздушные массы, ни со Средиземного моря, ни с Индийского океана, ни с Тихого океана.
"Сейчас мы наблюдаем резкое изъятие из этого правила. Именно из Атлантики теплые воздушные массы беспрепятственно протекают на азиатскую территорию", - отметил Вильфанд.
Синоптик обратил внимание на еще один необычный процесс: суровую зиму в Средней Азии.
"В Ашхабаде и Ташкенте суровых условий не бывает, а завтра-послезавтра температура ниже нормы на 8-12 градусов. Редко бывает, что температуры отрицательные. И какие отрицательные? Ночью -12. В январе такое крайне редко бывает на юге Узбекистана. Связано это с тем, что антициклон, который существует над югом Западной Сибири, способствует мощной адвекции холодных масс с севера, плюс при малооблачном небе почва охлаждается. В отдельных районах Казахстана температуры опускаются до -12-16 градусов", - добавил Вильфанд.
"Чтобы отклонения в 10-12 градусов были на юге - совершеннейшая редкость", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что холодные воздушные массы поступают с севера Казахстана в нижнее Поволжье, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Поэтому там отрицательные температуры ночью. "До начала следующей недели ситуация такой и будет", - отметил ученый.
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