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Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.
2020-11-20T22:33
2020-11-20T22:33
миротворцы
нагорный карабах
видео
в мире
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Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости.
нагорный карабах
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы. Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости.
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видео, миротворцы, нагорный карабах, видео, в мире
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.
2020-11-20T22:33
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Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе

22:33 20.11.2020
 
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Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.
Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости.
 
МиротворцыНагорный КарабахВидеоВ мире
 
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