https://ria.ru/20201120/zhizn-posle-voyny-ili-kak-mirotvortsy-obespechivayut-poryadok-v-karabakhe-1585619313.html

Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе

Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе

Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.

2020-11-20T22:33

2020-11-20T22:33

2020-11-20T22:33

миротворцы

нагорный карабах

видео

в мире

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Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости.

нагорный карабах

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы. Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости. 2020-11-20T22:33 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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