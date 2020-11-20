https://ria.ru/20201120/zhizn-posle-voyny-ili-kak-mirotvortsy-obespechivayut-poryadok-v-karabakhe-1585619313.html
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.
2020-11-20T22:33
2020-11-20T22:33
2020-11-20T22:33
миротворцы
нагорный карабах
видео
в мире
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Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости.
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585619164_119:0:599:360_1400x0_80_0_0_48f501f2cd6de7310dff4de5f1aa7d43.jpg
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы. Около двух тысяч военных уже прибыли в Карабах и развернули 23 пункта наблюдения. О том, чем заняты миротворцы в первую очередь и как к ним относятся мирные жители – смотрите на видео РИА Новости.
2020-11-20T22:33
true
PT3M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, миротворцы, нагорный карабах, видео, в мире
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.
2020-11-20T22:33
true
PT3M32S
Жизнь после войны, или Как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
Больше недели прошло со дня подписания трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россией, Азербайджаном и Арменией. Согласно договоренностям, гарантом мира в регионе выступают российские миротворческие силы.