https://ria.ru/20201120/zemlya-1585478666.html

Власти Ленобласти благоустроили землю под жилье многодетных семей

Власти Ленобласти благоустроили землю под жилье многодетных семей

Власти Ленинградской области благоустроили земли в Гатчине, которые вскоре будут застроены жильем для многодетных семей, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:22

2020-11-20T11:22

2020-11-20T11:22

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области благоустроили земли в Гатчине, которые вскоре будут застроены жильем для многодетных семей, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время своей рабочей поездки в Гатчинский район.По его словам, ранее в одном из кварталов в микрорайоне "Заячий Ремиз" города Гатчина были бесплатно предоставлены многодетным семьям 23 земельных участка.Он отметил, что проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры давно позади, в 2019 году приступили к строительству. Частично выполнены и продолжаются работы по строительству улично-дорожной сети, сети электроснабжения наружного освещения, сети водоснабжения и водоотведения. Строительство планируется завершить в конце будущего года. Всего на проектирование и строительство было выделено 93,7 миллиона рублей. Дрозденко также сообщил, что 39 земельных участков были предоставлены многодетным семьям в девятом квартале микрорайона "Заячий Ремиз". Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры там начнется после прохождения Гатчинским районом конкурсного отбора."Обеспечение земельными участками многодетных семей инженерной и транспортной инфраструктурой реализуется в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам"", — пояснил глава региона.В 2020 году из областного бюджета на эти цели было предусмотрено 245,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585477797.html

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александр дрозденко