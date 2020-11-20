https://ria.ru/20201120/zarplaty-1585615815.html
Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,2% в сентябре
Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,2% в сентябре
Рост реальных зарплат в РФ в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:55
2020-11-20T21:55
2020-11-20T21:55
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рост реальных зарплат в РФ в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат.Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.По сравнению с августом текущего года реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли на 3,4%. В январе-сентябре реальные заработные платы выросли на 2,6% в годовом выражении, в третьем квартале - на 1,8%."Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2020 года составила 49 259 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6% (в январе-сентябре 2020 года - на 5,7%)", - говорится также в документе.По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 3,3%. В январе-сентябре начисленная заработная плата выросла на 5,7%, в третьем квартале - на 5,4% в годовом выражении.
https://ria.ru/20201119/zarplata-1585281338.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Рост реальных зарплат в РФ
в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат
.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с августом текущего года реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли на 3,4%. В январе-сентябре реальные заработные платы выросли на 2,6% в годовом выражении, в третьем квартале - на 1,8%.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2020 года составила 49 259 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6% (в январе-сентябре 2020 года - на 5,7%)", - говорится также в документе.
По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 3,3%. В январе-сентябре начисленная заработная плата выросла на 5,7%, в третьем квартале - на 5,4% в годовом выражении.