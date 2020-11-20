Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/zarplaty-1585615815.html
Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,2% в сентябре
Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,2% в сентябре
Рост реальных зарплат в РФ в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:55
2020-11-20T21:55
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1400x0_80_0_0_120763f9763801cf6b4b89ff74ac425b.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рост реальных зарплат в РФ в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат.Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.По сравнению с августом текущего года реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли на 3,4%. В январе-сентябре реальные заработные платы выросли на 2,6% в годовом выражении, в третьем квартале - на 1,8%."Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2020 года составила 49 259 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6% (в январе-сентябре 2020 года - на 5,7%)", - говорится также в документе.По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 3,3%. В январе-сентябре начисленная заработная плата выросла на 5,7%, в третьем квартале - на 5,4% в годовом выражении.
https://ria.ru/20201119/zarplata-1585281338.html
https://ria.ru/20201120/zarplaty-1585514034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_219:369:1788:1546_1400x0_80_0_0_28b59136c758efac803ad65fd873a397.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,2% в сентябре

21:55 20.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рост реальных зарплат в РФ в сентябре ускорился до 2,2% в годовом выражении после роста на 0,1% в августе, сообщил в пятницу Росстат.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 07:15
Исследование показало, какую зарплату хотят россияне в разных регионах
По сравнению с августом текущего года реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли на 3,4%. В январе-сентябре реальные заработные платы выросли на 2,6% в годовом выражении, в третьем квартале - на 1,8%.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2020 года составила 49 259 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6% (в январе-сентябре 2020 года - на 5,7%)", - говорится также в документе.
По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 3,3%. В январе-сентябре начисленная заработная плата выросла на 5,7%, в третьем квартале - на 5,4% в годовом выражении.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 13:58Распространение нового коронавируса
"Сбер" оценил влияние второй волны коронавируса на зарплаты россиян
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
Лента новостейМолния