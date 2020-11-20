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Путин отметил важность рассекречивания архивов о Второй мировой войне
Путин отметил важность рассекречивания архивов о Второй мировой войне
Рассекречивание архивных документов о Второй мировой войне, которое активно сейчас идет в России, позволяет раскрыть новые факты массовых убийств мирного... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:52
2020-11-20T11:52
музей победы
владимир путин
великобритания
франция
сша
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рассекречивание архивных документов о Второй мировой войне, которое активно сейчас идет в России, позволяет раскрыть новые факты массовых убийств мирного населения нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идёт в России, работа поисковых экспедиций позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны, новые факты массовых убийств советских граждан – стариков, женщин, детей – нацистами и их пособниками", - сказал Путин в своем обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга", опубликованном на сайте Кремля.Он отметил, что "за массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов стояли конкретные организаторы – высшее руководство нацистской Германии", и государства, подвергшиеся агрессии, "справедливо рассчитывали на возмездие, на неизбежное, публичное наказание преступников".Президент России подчеркнул, что такую позицию – о создании открытого Международного военного трибунала – отстаивал Советский Союз начиная ещё с 1942 года и принципиально и последовательно держал эту линию на всех переговорах с союзниками, среди которых "изначально преобладала идея внесудебного, а лишь коллективного политического решения о казни нацистских лидеров". Однако к концу войны, как добавил Путин, необходимость проведения именно судебного процесса осознали многие ведущие политики, и в августе 1945 года Советский Союз, США, Великобритания и Франция приняли соглашение об его организации, этот акт поддержали ещё 19 стран, и к данному процессу "было приковано внимание всего мира"."Да, беспощадный гитлеровский режим, развязавший преступную войну, совершивший такие чудовищные злодеяния, которых ещё не знала история, был повержен, но невозможно было на этом поставить точку. Триумфальная военная победа должна была быть завершена политическим, юридическим и нравственным осуждением нацизма и его смертоносной идеологии", - сказал Путин.Он добавил, что у советского народа, "принявшего на себя самые мощные, самые жестокие удары агрессора", был к нацистам "свой, высший счёт", в том числе и за массовые убийства людей на оккупированных территориях."Эти зверства по отношению к мирным советским жителям диктовались специальными директивами нацистов, были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики. Советский Союз во Второй мировой войне понёс колоссальные, невосполнимые потери, и среди миллионов жертв большая часть – это погибшие в плену военные и безжалостно, люто уничтоженные мирные граждане", - подчеркнул Путин.Он также поблагодарил участников международного форума "Уроки Нюрнберга"."Убеждён, что тема форума значима, близка вам не только по роду профессиональной деятельности, но и как для людей, осознающих свою личную ответственность за сохранение исторической правды о Второй мировой войне, глубоко понимающих, насколько значимы выводы Нюрнбергского трибунала, выработанные им нормы и принципы для поиска ответов на современные сложнейшие вызовы и угрозы", - сказал глава российского государства.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html
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https://ria.ru/20201120/tribunal-1585482360.html
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музей победы, владимир путин, великобритания, франция, сша, общество

Путин отметил важность рассекречивания архивов о Второй мировой войне

11:52 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга"
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума Уроки Нюрнберга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рассекречивание архивных документов о Второй мировой войне, которое активно сейчас идет в России, позволяет раскрыть новые факты массовых убийств мирного населения нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идёт в России, работа поисковых экспедиций позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны, новые факты массовых убийств советских граждан – стариков, женщин, детей – нацистами и их пособниками", - сказал Путин в своем обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга", опубликованном на сайте Кремля.
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Он отметил, что "за массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов стояли конкретные организаторы – высшее руководство нацистской Германии", и государства, подвергшиеся агрессии, "справедливо рассчитывали на возмездие, на неизбежное, публичное наказание преступников".
Президент России подчеркнул, что такую позицию – о создании открытого Международного военного трибунала – отстаивал Советский Союз начиная ещё с 1942 года и принципиально и последовательно держал эту линию на всех переговорах с союзниками, среди которых "изначально преобладала идея внесудебного, а лишь коллективного политического решения о казни нацистских лидеров". Однако к концу войны, как добавил Путин, необходимость проведения именно судебного процесса осознали многие ведущие политики, и в августе 1945 года Советский Союз, США, Великобритания и Франция приняли соглашение об его организации, этот акт поддержали ещё 19 стран, и к данному процессу "было приковано внимание всего мира".
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"Да, беспощадный гитлеровский режим, развязавший преступную войну, совершивший такие чудовищные злодеяния, которых ещё не знала история, был повержен, но невозможно было на этом поставить точку. Триумфальная военная победа должна была быть завершена политическим, юридическим и нравственным осуждением нацизма и его смертоносной идеологии", - сказал Путин.
Он добавил, что у советского народа, "принявшего на себя самые мощные, самые жестокие удары агрессора", был к нацистам "свой, высший счёт", в том числе и за массовые убийства людей на оккупированных территориях.
"Эти зверства по отношению к мирным советским жителям диктовались специальными директивами нацистов, были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики. Советский Союз во Второй мировой войне понёс колоссальные, невосполнимые потери, и среди миллионов жертв большая часть – это погибшие в плену военные и безжалостно, люто уничтоженные мирные граждане", - подчеркнул Путин.
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Он также поблагодарил участников международного форума "Уроки Нюрнберга".
"Убеждён, что тема форума значима, близка вам не только по роду профессиональной деятельности, но и как для людей, осознающих свою личную ответственность за сохранение исторической правды о Второй мировой войне, глубоко понимающих, насколько значимы выводы Нюрнбергского трибунала, выработанные им нормы и принципы для поиска ответов на современные сложнейшие вызовы и угрозы", - сказал глава российского государства.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.
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В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
 
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