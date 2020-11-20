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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/volna-1585455008.html
В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса
В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса
В столице Южной Кореи Сеуле началась третья волна коронавирусной инфекции, заявил на брифинге представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо. Его слова... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:09
2020-11-20T11:56
распространение нового коронавируса
южная корея
сеул
кванджу
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В столице Южной Кореи Сеуле началась третья волна коронавирусной инфекции, заявил на брифинге представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо. Его слова приводит издание The Korea Herald.Чиновник отметил, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости, сравнимый с тем, что отмечался в феврале-марте и августе. Поэтому органы здравоохранения вскоре опубликуют рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли более эффективно справляться с ситуацией."Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом", — добавил Юн Тэ Хо.В Южной Корее уже несколько дней подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19, а накануне в Сеуле выявили 218 случаев — это максимальный показатель с августа.В Южной Корее введена пятиуровневая система социального дистанцирования. С середины октября действовал самый низкий уровень, так как число новых случаев заражения оставалось в пределах 60-150 человек.Сейчас в Сеуле и Кванджу уровень социального дистанцирования подняли до 1,5. В таком случае, кроме базовых мер предосторожности, вводятся ограничения на собрания в 100 и более человек. Кроме того, ограничена деятельность "опасных" объектов, которые посещают много людей. В школы должны ходить две трети от общего числа учеников, часть уроков проводят онлайн. Правительство выборочно сохраняет и более жесткие меры, которые касаются особо опасной в плане распространения коронавируса деятельности, — например, продажи товаров от двери до двери. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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южная корея, сеул, кванджу, в мире

В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса

09:09 20.11.2020 (обновлено: 11:56 20.11.2020)
 
© AFP 2020 / Ed JonesЖенщина в маске на улице в Сеуле, который готовится к третьей волне коронавируса
Женщина в маске на улице в Сеуле, который готовится к третьей волне коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AFP 2020 / Ed Jones
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В столице Южной Кореи Сеуле началась третья волна коронавирусной инфекции, заявил на брифинге представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо. Его слова приводит издание The Korea Herald.
Чиновник отметил, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости, сравнимый с тем, что отмечался в феврале-марте и августе. Поэтому органы здравоохранения вскоре опубликуют рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли более эффективно справляться с ситуацией.
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"Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом", — добавил Юн Тэ Хо.
В Южной Корее уже несколько дней подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19, а накануне в Сеуле выявили 218 случаев — это максимальный показатель с августа.
В Южной Корее введена пятиуровневая система социального дистанцирования. С середины октября действовал самый низкий уровень, так как число новых случаев заражения оставалось в пределах 60-150 человек.
Сейчас в Сеуле и Кванджу уровень социального дистанцирования подняли до 1,5. В таком случае, кроме базовых мер предосторожности, вводятся ограничения на собрания в 100 и более человек.
Кроме того, ограничена деятельность "опасных" объектов, которые посещают много людей. В школы должны ходить две трети от общего числа учеников, часть уроков проводят онлайн. Правительство выборочно сохраняет и более жесткие меры, которые касаются особо опасной в плане распространения коронавируса деятельности, — например, продажи товаров от двери до двери.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяСеулКванджуВ мире
 
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