https://ria.ru/20201120/vagarshak-arutyunyan-1585529608.html

Биография Вагаршака Арутюняна

Биография Вагаршака Арутюняна

Вагаршак Арутюнян родился 28 апреля 1956 года в городе Ахалкалаки Грузинской ССР (ныне Республика Грузия). РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:05

2020-11-20T15:05

2020-11-20T15:05

армения

вагаршак арутюнян

справки

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Вагаршак Арутюнян родился 28 апреля 1956 года в городе Ахалкалаки Грузинской ССР (ныне Республика Грузия). В 1978 году окончил Высшее военное училище имени С. Кирова в Баку (Азербайджан). В 1991 году – Военную академию имени маршала А.А. Гречко (ныне в составе учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"). В 1998 году – академию Генерального штаба ВС РФ. В 1978-1990 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР. Служил на Дальнем Востоке. В 1991-1992 годах Арутюнян занимал должность заместителя министра внутренних дел Армении, одновременно – первого заместителя председателя Комитета обороны Армении.В 1992-1994 годах – заместитель начальника штаба главного командования объединенных вооруженных сил СНГ.В 1994-1999 годах – заместитель начальника штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ, представитель Вооруженных сил Армении.С 1999 по 2000 год занимал пост министра обороны Республики Армения.В 2002 году вступил в оппозиционную партию "Республика".В 2005 году вышел из нее и вместе с Альбертом Базеяном основал партию "Национальное возрождение", в 2007 году она слилась с партией "Рамкавар Азатакан".В 2019 году Вагаршак Арутюнян был назначен вице-президентом Союза добровольцев "Еркрапа". 19 августа 2020 года был назначен главным советником премьер-министра Республики Армения.20 ноября 2020 года президент Армении Армен Саркисян назначил Вагаршака Арутюняна министром обороны. Имеет воинское звание генерала-лейтенанта (1996). В 2002 году из-за политического конфликта с президентом Армении (1998-2008) Робертом Кочаряном был разжалован. В августе 2019 года восстановлен в звании. Удостоен медалей, орденов и других высших наград СССР, Республики Армения, России, Белоруссии, Болгарии, Таджикистана и ряда других стран.Награжден именным оружием от министра обороны Армении (1995-1999) Вазгена Саркисяна (1959-1999) и министра обороны РФ (1992-1996) Павла Грачева (1948-2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, вагаршак арутюнян, справки