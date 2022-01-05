Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/posol-1766645529.html
Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России
Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России
Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:31
2022-01-05T16:31
в мире
армения
москва
роберт кочарян
вагаршак арутюнян
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585507065_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_e0db60a6385b78bfb00c2c5489d14b6e.jpg
ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера."Назначить Вагаршака Арутюняна послом Республики Армения в Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого размещен на сайте президента.Другим указом Вардан Тоганян отозван с поста главы армянской дипмиссии в Москве.Арутюнян занимал пост министра обороны в 1999-2000 годах. В августе 2019 года президент Армении Армен Саркисян отменил решение одного из своих предшественников, Роберта Кочаряна, лишившего Арутюняна звания генерал-лейтенанта. Кочарян лишил бывшего министра генеральского звания 22 июля 2002 года с формулировкой "за действия, порочащие воинское звание и честь высшего офицерского состава". Арутюнян после отставки в 2000 году был оппозиционно настроен к властям страны.В августе 2020 года Арутюнян был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства. Пост министра он покинул в июле 2021 года.Экс-посол в РФ Вардан Тоганян занимал эту должность с 2017 года.
https://ria.ru/20211126/svyazi-1760920322.html
https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760427423.html
армения
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585507065_31:0:752:541_1920x0_80_0_0_ec5809190bf6c587850a3ac6a569e28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, москва, роберт кочарян, вагаршак арутюнян, никол пашинян, россия
16:31 05.01.2022
 
Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России

Президент Армении Саркисян назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России

© Sputnik / Асатур ЕсаянцВагаршак Арутюнян
Вагаршак Арутюнян - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Вагаршак Арутюнян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера.
"Назначить Вагаршака Арутюняна послом Республики Армения в Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого размещен на сайте президента.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 16:43
Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном
Другим указом Вардан Тоганян отозван с поста главы армянской дипмиссии в Москве.
Арутюнян занимал пост министра обороны в 1999-2000 годах. В августе 2019 года президент Армении Армен Саркисян отменил решение одного из своих предшественников, Роберта Кочаряна, лишившего Арутюняна звания генерал-лейтенанта. Кочарян лишил бывшего министра генеральского звания 22 июля 2002 года с формулировкой "за действия, порочащие воинское звание и честь высшего офицерского состава". Арутюнян после отставки в 2000 году был оппозиционно настроен к властям страны.
В августе 2020 года Арутюнян был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства. Пост министра он покинул в июле 2021 года.
Экс-посол в РФ Вардан Тоганян занимал эту должность с 2017 года.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 21:07
Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности Армении
 
В миреАрменияМоскваРоберт КочарянВагаршак АрутюнянНикол ПашинянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров