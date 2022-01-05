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Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России

Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России - РИА Новости, 05.01.2022

Президент Армении назначил экс-главу минобороны Арутюняна послом в России

Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:31

2022-01-05T16:31

2022-01-05T16:31

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ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна послом в России, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера."Назначить Вагаршака Арутюняна послом Республики Армения в Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого размещен на сайте президента.Другим указом Вардан Тоганян отозван с поста главы армянской дипмиссии в Москве.Арутюнян занимал пост министра обороны в 1999-2000 годах. В августе 2019 года президент Армении Армен Саркисян отменил решение одного из своих предшественников, Роберта Кочаряна, лишившего Арутюняна звания генерал-лейтенанта. Кочарян лишил бывшего министра генеральского звания 22 июля 2002 года с формулировкой "за действия, порочащие воинское звание и честь высшего офицерского состава". Арутюнян после отставки в 2000 году был оппозиционно настроен к властям страны.В августе 2020 года Арутюнян был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства. Пост министра он покинул в июле 2021 года.Экс-посол в РФ Вардан Тоганян занимал эту должность с 2017 года.

https://ria.ru/20211126/svyazi-1760920322.html

https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760427423.html

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в мире, армения, москва, роберт кочарян, вагаршак арутюнян, никол пашинян, россия