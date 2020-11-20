https://ria.ru/20201120/armeniya-1585506351.html

Президент Армении сменил министра обороны

Президент Армении сменил министра обороны

Президент Армении Армен Саркисян назначил Вагаршака Арутюняна новым министром обороны. Приказ размещен на сайте главы государства. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:23

2020-11-20T13:23

2020-11-20T14:41

армен саркисян

давид тоноян

вагаршак арутюнян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил Вагаршака Арутюняна новым министром обороны. Приказ размещен на сайте главы государства.Ранее стало известно, что прежний руководитель военного ведомства Давид Тоноян подал в отставку. Арутюнян уже занимал должность министра обороны Армении в 1999-2000 годах. В последнее время он был главным советником премьера Никола Пашиняна.До этого свои посты покинули министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, глава МИД Зограб Мнацаканян и его заместитель Шаварш Кочарян.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании боев в Нагорном Карабахе. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. В армянской столице начались протесты, оппозиция требует отставки премьера и дератификации договора.

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армен саркисян, давид тоноян, вагаршак арутюнян, армения, в мире