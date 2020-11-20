https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585468230.html

В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи

В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи

Вливание Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:37

2020-11-20T10:37

2020-11-20T10:37

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральное агентство связи (россвязь)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вливание Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе министерства.Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента."Россвязь и Роспечать – подведомственные агентства Минцифры России, совместно с которыми министерство обеспечивает решение таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие. Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи", - рассказали в пресс-службе."Вливание агентств в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20201120/szhr-1585464611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), владимир путин, общество