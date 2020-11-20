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В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи
В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи
Вливание Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:37
2020-11-20T10:37
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вливание Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе министерства.Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента."Россвязь и Роспечать – подведомственные агентства Минцифры России, совместно с которыми министерство обеспечивает решение таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие. Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи", - рассказали в пресс-службе."Вливание агентств в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство", - добавили в министерстве.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), владимир путин, общество

В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи

10:37 20.11.2020
 
© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / minervastock
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вливание Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Россвязь и Роспечать – подведомственные агентства Минцифры России, совместно с которыми министерство обеспечивает решение таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие. Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи", - рассказали в пресс-службе.
"Вливание агентств в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство", - добавили в министерстве.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Владимир ПутинОбщество
 
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